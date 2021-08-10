Ущерб почти на миллион. Коммунальщики нажились на ремонте исторического здания в центре Киева

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного обогащения руководства коммунального предприятия КГГА. Злоумышленники нанесли бюджету города 800 тыс. гривен убытков. Деньги предназначались на реставрацию памятников архитектуры в центре столицы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
"Директор коммунального предприятия, войдя в сговор с руководителем аффилированной коммерческой структуры, наладил механизм присвоения денег столичной общины. Сделку организовали во время проведения ремонтно-восстановительных работ в одном из нежилых исторических зданий в центре Киева", – говорится в сообщении.
Связанные с руководством НКРЭКУ трейдеры нанесли государству ущерб на 300 млн грн, – экс-глава СБУ
Подрядчики просто перечислили полученные средства государства на счета трех фиктивных предприятий якобы за выполнение реставрационных работ.
Какой ущерб нанесен государству
Как оказалось, общая стоимость проекта составляла более 2,5 млн грн. За счет того, что в актах указали больше реального объема работ и завышенную стоимость выполненных работ и материалов, им удалось присвоить треть средств – 800 тысяч гривен от этой суммы.
"Сейчас бывшему директору коммунального предприятия и директора коммерческого предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", – добавляют в службе.
Ранее мы писали, что:
- Суд признал виновным бывшего прокурора военной прокуратуры Дарницкого гарнизона, который завладел чужим имуществом. Вор в погонах был приговорен к 7 годам лишения свободы. Ущерб составил 40 тысяч долларов.
в НАУ озвучили сумму ущерба госбюджету от нелегального рынка топлива.