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Ущерб почти на миллион. Коммунальщики нажились на ремонте исторического здания в центре Киева

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
10 августа, 12:28
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Они присвоили треть средств проекта – в актах указали больше реального объема работ и завышенную стоимость выполненных работ и материалов
СБУ разоблачила схему хищения. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ разоблачила схему хищения. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного обогащения руководства коммунального предприятия КГГА. Злоумышленники нанесли бюджету города 800 тыс. гривен убытков. Деньги предназначались на реставрацию памятников архитектуры в центре столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Директор коммунального предприятия, войдя в сговор с руководителем аффилированной коммерческой структуры, наладил механизм присвоения денег столичной общины. Сделку организовали во время проведения ремонтно-восстановительных работ в одном из нежилых исторических зданий в центре Киева", – говорится в сообщении.

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Здание, в котором коммунальщики проводили ремонт. Фото: СБУ
Здание, в котором коммунальщики проводили ремонт. Фото: СБУ

Какой ущерб нанесен государству

Как оказалось, общая стоимость проекта составляла более 2,5 млн грн. За счет того, что в актах указали больше реального объема работ и завышенную стоимость выполненных работ и материалов, им удалось присвоить треть средств – 800 тысяч гривен от этой суммы.

Разрушенные стены в здании. Фото: СБУ
Разрушенные стены в здании. Фото: СБУ

"Сейчас бывшему директору коммунального предприятия и директора коммерческого предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", – добавляют в службе.

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