– 17 градусів! На киян чекають сильні морози (карта)

У столиці завтра опадів не прогнозують

Погода в Києві на 23 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 грудня, у Києві буде морозна погода без опадів, але з ожеледицею.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Вночі температура повітря коливатиметься від -14 до -17 градусів. Вдень стовпчики термометрів опустяться до 10 градусів морозу.

"Одягайте все найтепліше, що є, перевірте грубку в машині, забігайте кудись на чай і погрійтеся", – додала Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 23 грудня. Фото: Наталки Діденко

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У Карпатах вдарили сильні морози

22 грудня, у Карпатах вдарили сильні морози.Також за останні два дні на високогір'ях випало понад 50 см свіжого снігу.

Температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -21 градуса. Вітер західний, північно-західний 14 м/сек, а також хмарна погода, але з проясненнями.

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