32 тисячі на місяць за тепло! Приватні садки та школи Києва можуть не пережити цієї зими

Представники приватних шкіл та садочків готові виходити на акції протесту

Маленький приватний садок у Києві отримав захмарні платіжки за тепло. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові платіжки за тепло шокують мешканців столиці. Особливо тих, хто орендує нежитлові приміщення під свій невеликий бізнес. "Золота" платіжка за листопад прийшла власниці невеликого дитячого садка, що орендує приміщення у житловому будинку по вулиці Олексі Тихого у Солом'янському районі.

32 тисячі за тепло

За обігрів приміщення площею 165 квадратних метрів за листопад потрібно заплатити понад 32 тисячі гривень! Для порівняння, рік тому за листопад орендарі заплатили 4,5 тисячі гривень.

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"Таку платіжку я отримала днями за орендоване нежитлове приміщення 165 кв. м., в якому останні 6 років працює мій маленький приватний дитячий садок. З ліцензією, педагогічними кадрами, сучасною програмою. У якому є все, що вимагає держава і набагато більше. Ми не ховаємось у квартирах, не уникаємо безлічі вимог. Ми працюємо чесно та відкрито, сплачуємо податки, звітуємо за програмою, ведемо повноцінну ліцензовану державою діяльність у сфері дошкільної освіти", – написала Інна Соколи.

Вона каже, що держава приватних садків ніколи не підтримувала, хоча саме вони займаються вихованням дітей – майбутнім нашої країни.

"Жодної виплати під час карантину (освіта не увійшла до списку). Жодних знижок на податкове навантаження. Жодних субсидій для педагогів! Ми мовчали. Але... Те, що відбувається сьогодні, я не можу назвати інакше як державне свавілля і намір забити, задушити, розтоптати сектор приватної освіти!", – обурюється Інна Соколи.

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"Золоті платіжки"

При цьому їй зовсім незрозуміло, звідки взято суму понад 32 тисячі гривень, якщо в листопаді в Києві стояла зовсім не морозна погода. У середньому температура повітря становила 4,5 градуси тепла.

Ця проблема стосується не лише приватного садка, а й усіх приватних структур, що орендують нежитлові приміщення. Якщо фірма або офіс, наприклад, може з'їхати на квартиру і платити комуналку як фізособи, то приватні школи та садки – у вкрай скрутному становищі.

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Платіжка на понад 32 тисячі гривень. Фото: Інна Соколи

Закриватимуться?

Клієнти зараз платять у середньому по Києву близько 15 тисяч гривень на місяць.



"Щоб оплатити оренду, таку комуналку та з/п ми, змушені будемо піднімати ціну для клієнтів. Великий ризик, що вони не зможуть платити такі гроші. В результаті – втрата клієнта і далі – закриття бізнесу", – кажуть у приватному дитячому садку.

Через "золоті платіжки" за тепло страждає не тільки цей приватний дитячий садок. Є багато інших, більших за площею. Їхні власники платили за тепло минулого року по 200 тисяч гривень на місяць, а зараз отримали платіжки на 700 тисяч гривень.

"Особисто ми зараз розглядаємо можливість повністю відключити опалення і перейти на електричне опалення, якщо, звичайно, це технічно можливо. Але в будь-якому випадку, нам доведеться сплатити за рахунками за листопад і грудень. Сподіваємося, що міська влада зверне увагу на приватні садки та школи . Через такі платіжки багатьом просто доведеться закритися", – розповіла сайту "Сьогодні" Інна Соколи.

Як вирішити проблему?

У всеукраїнській Асоціації дитячих освітніх проектів готують звернення до влади з вимогою втрутитися в ситуацію, що склалася.

"Тарифи за тепло підняли у 5-6 разів. Нам надходять звернення від приватних садків та шкіл з Києва та інших міст України. Ситуація для цієї сфери дуже критична. Тим більше вони вже пережили три локдауни, коли дошкільні заклади закривалися на карантин. Тепер нове випробування – тарифи за тепло. В нашу асоціацію входять 300 учасників з різних міст України. Всі вони займають різні приміщення, і розглядати проблему кожного потрібно індивідуально. Є кілька варіантів: зміни тарифів для таких установ, визначення механізму субвенції, компенсації, комунікація з постачальниками послуг , щоб виробити механізм перерахунку", – повідомили сайту "Сьогодні" у Всеукраїнській Асоціації дитячих освітніх проектів.

Деякі представники приватних шкіл та садочків налаштовані радикально, вони вже мають намір виходити на акції протесту, щоб домогтися вирішення цієї гострої проблеми.

"Приватні дитячі садки та школи – це не заправки та не банки. Вони не приносять колосальних доходів, оскільки за освіту дітей платять зі своєї кишені батьки. А такі тарифи призведуть до того, що приватні школи та садки просто закриватимуться на період опалювального сезону. Через локдауни багато установ були на межі закриття, а зараз ці тарифи їх просто доб'ють", – зазначають в асоціації.

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