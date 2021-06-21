"А якби причащалися еспресо". У Києві церква відкрила кавовий кіоск (фото)

У Києві церква відкрила свій кіоск "Храмові смаколики та кава". Його помітили на вулиці Овруцькій на Лук'янівці.
Кіоск помітила місцева жителька Оксана Павленко.
"Кавовий бізнес у Києві досяг свого апогею. Ось у нас церква відкрила кіоск, наприклад", – написала вона.
У коментарях зазначають, що такий же заклад є у Харкові і їжа там смачна.
Також місцеві жителі почали жартувати з цього приводу. Ось кілька яскравих коментарів:
"А якби причащалися еспресо!"
"Там ще й зателефонувати Ісусу можна збоку".
"Сподіваюся, до тіла господнього в пиріжках не дійде".
"Цікаво, чи продають франшизу атеїстам?"
"Сподіваюся, кава на святій воді".
Нагадаємо, раніше у Києві дівчата-підлітки розпивали алкоголь, курили електронні сигарети і задували свічки в церкві Різдва Христового на Подолі. Усе це вони, голосно сміючись і викрикуючи, знімали на відео.
Однак незабаром дівчата публічно вибачилися перед "усіма людьми і вірянами", визнавши свою негідну поведінку.
До речі, журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте з нами!
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