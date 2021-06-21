"А якби причащалися еспресо". У Києві церква відкрила кавовий кіоск (фото)

Місцеві жителі жартують про те, що тепер кави роблять на святій воді, а з телефону збоку можна зателефонувати Ісусу

У Києві церква відкрила свій кіоск "Храмові смаколики та кава". Його помітили на вулиці Овруцькій на Лук'янівці.

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Кіоск помітила місцева жителька Оксана Павленко.

"Кавовий бізнес у Києві досяг свого апогею. Ось у нас церква відкрила кіоск, наприклад", – написала вона.

У коментарях зазначають, що такий же заклад є у Харкові і їжа там смачна.

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Також місцеві жителі почали жартувати з цього приводу. Ось кілька яскравих коментарів:

"А якби причащалися еспресо!"

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"Там ще й зателефонувати Ісусу можна збоку".

"Сподіваюся, до тіла господнього в пиріжках не дійде".

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"Цікаво, чи продають франшизу атеїстам?"

"Сподіваюся, кава на святій воді".

Нагадаємо, раніше у Києві дівчата-підлітки розпивали алкоголь, курили електронні сигарети і задували свічки в церкві Різдва Христового на Подолі. Усе це вони, голосно сміючись і викрикуючи, знімали на відео.

Однак незабаром дівчата публічно вибачилися перед "усіма людьми і вірянами", визнавши свою негідну поведінку.

До речі, журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте з нами!

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