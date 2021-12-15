Акція антивакцинаторів та "жовта зона": все про COVID-ситуацію у Києві

З 7 грудня 2021 року столиця України перейшла з "червоної" в "жовту зону" адаптивного карантину

Кияни зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні найбільше нових хворих на коронавірус за добу 14 грудня виявили у Києві – 1 247 осіб.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини щодо ситуації з коронавірусом у столиці.

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Коронавірус у Києві

У столиці за добу захворіло 1 247 осіб. Загалом за час пандемії в Україні в Києві зафіксували 316 018 хворих, померло 7 925 осіб, а одужали 290 843 особи. За останню добу померло 23 особи, а одужало 1776 осіб.

Київ у "жовтій зоні"

У "жовтій зоні" епіднебезпеки також діють обмеження для невакцинованих осіб.

У "жовтій зоні" забороняється:

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робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу;

робота навчальних закладів, у яких хоча б однією дозою вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім роботи на винос та доставки;

робота спортзалів та басейнів;

робота закладів з розміщення, крім готелів, санаторіїв та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Вищезазначені обмеження не діють, якщо увесь персонал та відвідувачі (перевізник та пасажири) мають один із документів:

"жовтий" COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);

міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);

іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).

Третя доза COVID-вакцини

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні показання.

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Хто отримає третю дозу вакцини

Насамперед це будуть люди з:

ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імунно-супитувальну або імунно-моделювальну терапію;

пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Антивакцинатори у Києві

У центрі Києва проходив марш за "права людей". Протестувальники вимагали від влади скасувати законопроєкт 4142, яким, на їхню думку, обмежуються права невакцинованих громадян.

Присутні заявляли, що вони не антивакцинатори, а ті, хто виступає за "права людей". Загалом на мітинг зібралося кілька сотень осіб.

Учасники акції прийшли до парку імені Тараса Шевченка. Люди вигукували "Свободу Стахіву", після чого бажаючі почали виступати зі своїми пропозиціями.

Одна з промовців заявила, нібито медики перед вакцинацією "навіть не відривають медичну картку пацієнта" і роблять щеплення усім підряд. Однак це брехня: МОЗ неодноразово підкреслювало, що є певний список протипоказань до вакцинації і кожна людина може проконсультуватися зі своїм лікарем перед щепленням.

Учасники акції зібралися підписувати "резолюцію". У зверненні до влади супротивники вакцинації заявили, що категорично проти законопроєкту №4142. Вони назвали його таким, що суперечить Конституції та законам України, "обмежує права людини, встановлює диктатуру та геноцид, сприяє смертності українців".

Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві

Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

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