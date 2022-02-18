Боїться та ховається. У Чорнобилі помітили рідкісного птаха (фото)

У Чорнобилі помітили незвичайного птаха орябка (рябчик), який дуже лякливий та боїться людей.
Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику.
Обстежуючи заповідні ліси, науковці зустрічають різних птахів. Зокрема – орябка лісового – досить лякливого пернатого, який ховається чи втікає, як тільки помітить незнайомий об’єкт.
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Орябок у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський заповідник
Що відомо про орябка?
Орябок — найдрібніший представник тетерукових. Маса тіла навіть найбільших особин рідко не перевищує 500 грамів.
У лісі його складно сплутати з іншими птахами тетерукових, від яких він відрізняється не тільки за розмірами, але і досить впізнаваним забарвленням. Незважаючи на "рябе" оперення вже з невеликої відстані орябок здається однотонним, сіро-рудуватим.
Гніздиться орябок на землі, гніздо – це зазвичай ямка під стовбуром дерева, кущем, мохом, часто з сухим листям. Самка на гнізді сидить щільно.
Взимку в Чорнобилі можна побачити великих птахів
У Чорнобильській зоні до самої зими полюбляють жити великі білі чаплі (чепура велика). Для заповідника це звичайний птах. Про це розповідають у Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
У заповіднику чаплі гніздяться колоніями в очеретяних заростях гирла річки Прип’ять. Такі місця – важкодоступні. Колонії налічують від 7 до 20 пар.
Навесні самиця відкладає до шести яєць. Пташенята з’являються на початку травня. Харчуються птахи дрібною рибою, жабами, дрібними гризунами та комахами.
Після закінчення гніздового сезону чепури скупчуються на водно-болотних територіях, де багато їжі. Деякі особини затримуються в заповіднику до кінця грудня. Особливо в ті роки, коли водойми лише частково вкриті кригою.
Коли ж лід покриває всю водну поверхню, чепури відлітають на південь.