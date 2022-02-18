Боїться та ховається. У Чорнобилі помітили рідкісного птаха (фото)

Обстежуючи заповідні ліси, науковці зустрічають різних птахів

У Чорнобильському заповіднику помітили гарного птаха. Фото: колаж "Сьогодні"

У Чорнобилі помітили незвичайного птаха орябка (рябчик), який дуже лякливий та боїться людей.

Про це повідомили у Чорнобильському заповіднику.

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Обстежуючи заповідні ліси, науковці зустрічають різних птахів. Зокрема – орябка лісового – досить лякливого пернатого, який ховається чи втікає, як тільки помітить незнайомий об’єкт.

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Орябок у Чорнобилі. Фото: Чорнобильський заповідник

Що відомо про орябка?

Орябок — найдрібніший представник тетерукових. Маса тіла навіть найбільших особин рідко не перевищує 500 грамів.

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У лісі його складно сплутати з іншими птахами тетерукових, від яких він відрізняється не тільки за розмірами, але і досить впізнаваним забарвленням. Незважаючи на "рябе" оперення вже з невеликої відстані орябок здається однотонним, сіро-рудуватим.

Гніздиться орябок на землі, гніздо – це зазвичай ямка під стовбуром дерева, кущем, мохом, часто з сухим листям. Самка на гнізді сидить щільно.

Взимку в Чорнобилі можна побачити великих птахів

У Чорнобильській зоні до самої зими полюбляють жити великі білі чаплі (чепура велика). Для заповідника це звичайний птах. Про це розповідають у Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

У заповіднику чаплі гніздяться колоніями в очеретяних заростях гирла річки Прип’ять. Такі місця – важкодоступні. Колонії налічують від 7 до 20 пар.