У Чорнобилі помітили рідкісних птахів: дивовижні фото

У виводках гоголя – до 15 пташенят

Ця качка гніздиться у дуплах старих дерев. Колаж "Сьогодні"

У Чорнобилі помітили рідкісних птахів, гоголів, яких нечасто там можна зустріти.

Фотографії гоголів показали на сторінці заповідника у Facebook.

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Деталі

Птахи, занесені до Червоної книги України, до середини XX століття гніздилися в долині річки Прип'ять. Проте поступово їхня чисельність зменшилася. У Чорнобилі можна було дуже рідко побачити одиночних самок під час гніздування, проте нині такі випадки не помічаються.

"У виводках гоголя – до 15 пташенят. Ця качка гніздиться в дуплах старих дерев. Ймовірно, знищення таких дерев і призвело до втрати цього виду в регіоні. Гоголь зустрічається під час міграцій і, рідше, взимку, коли птахи невеликими групами тримаються на ополонках р. . Прип'ять. Однак це птахи з північних країн. Харчуються дрібною рибою, молюсками та комахами", – розповіли у заповіднику.

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У Чорнобильській зоні помітили стадо диких тварин

На території Чорнобильської зони, крім диких тварин, живе і стадо диких корів. Працівники зони відчуження стежать за ними кілька років і помітили , що у стаді з'явився новий лідер Зазначається, що у стаді нарахували 20 голів – бики, корови та телята в міру вгодовані. Працівники заповідника сподіваються, що вони добре переживуть цю зиму.

В Україні запрацював віртуальний тур до Чорнобиля

В Україні запустили сайт "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє зробити віртуальний тур у зону відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю та ознайомитися з хронологією аварії. Потрапляючи на сайт, відвідувач має можливість вибрати точку, з якої можна почати віртуальний тур Чорнобилем:

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занурення у контекст запаморочливого "1986" року;

дослідження анатомії "Катастрофи" та її наслідків;

науковий погляд на аварію в блоці "Атом";

історії людей, долі яких пов'язані з подіями 26 квітня 1986;

вивчення зони відчуження;

обговорення долі Чорнобиля.

Відвідувачам також пропонують стати учасником проекту. Для цього потрібно розповісти свою історію про Чорнобиль або поділитися своєю думкою про майбутню зону відчуження.

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