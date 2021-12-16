Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Хворих все більше, а антивакцинатори організували "бізнес": головне про COVID-ситуацію в Києві

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 11:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щодня статистика нових заражень коронавірусом у столиці демонструє все вищі показники
Поки в лікарнях залишаються сотні хворих, антивакцинатори придумали спосіб заробітку
Поки в лікарнях залишаються сотні хворих, антивакцинатори придумали спосіб заробітку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на COVID-19. При цьому антивакцинатори не втрачають надії нажитися на мітингах.

Головні новини про коронавірус у столиці – в матеріалі новин "Сьогодні".

Реклама

Статистика в Києві

За минулу добу, 15 грудня, в Києві виявили 1478 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, що більш ніж на 200 перевищує показник за попередню добу. Заголом у столиці перехворіли вже 317 496 людей.

При цьому кількість хворих розподілилася таким чином:

  • 836 жінок віком від 18 до 93 років
  • 547 чоловіків віком від 18 до 86 років
  • 44 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 3 місяців до 17 років.

За добу хвороба забрала життя 28 людей. Загалом від коронавірусу померли вже 7953 жителі столиці.

Реклама

Де набільше нових хворих

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (431), Оболонському (265) та в Дарницькому (163).

Статистика захворювання в Києві. Інфографіка: КМДА

Реклама

Вакцинація у Києві

Під час річного звіту 15 грудня мер Віталій Кличко розповів, що Київ – перший в Україні за рівнем вакцинації. На сьогодні в столиці зробили понад 3 мільйони 300 тисяч щеплень. Із них першою дозою – понад 1 млн 650 тисяч, двома дозами – стільки ж, більш як 1 млн 640 тисяч.

У столиці можна вакцинуватися чотирма вакцинами:

  • CoronaVac,
  • AstraZeneca,
  • Pfizer,
  • Moderna.

У Києві працюють 157 пунктів щеплення, 21 мінівакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також створено 63 мобільних бригади. Від початку кампанії відкрили і великий вакцинальний центр у Міжнародному виставковому центрі. Також працюють 44 тимчасових вакцинальних центри в різних установах та торгових центрах.

Третя доза вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні показання:

  • мають ВІЛ;
  • мають онкологію;
  • після трансплантації органів;
  • ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулювальну терапію;
  • мають імунодефіцитні стани.

При цьому строк дії COVID-сертифіката не зміниться. Він буде рахуватися з дати введення другої дози вакцини від коронавірусу.

Витрати Києва на COVID-19

За словами Кличка, за два останніх роки Київ виділив понад 1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та близько 2,2 млрд грн на доплати медикам.

Цього року столиця виділила понад 266,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Кошти пішли на придбання:

  • лікарських засобів,
  • медобладнання,
  • засобів індивідуального захисту,
  • закупівлю ПЛР-тестів і облаштування лабораторій,
  • капремонт систем киснепостачання.

Він зазначив, що криза, яку спричинила пандемія коронавірусу, сильно б’є по економіці столиці. Так, за період пандемії місто недоотримало близько 8 мільярдів гривень.

Антивакцинатори почали наживатися на акціях

У розпорядженні "Сьогодні" опинилося листування з чату антивакцинаторів, які нещодавно влаштовували масштабні протести у Києві.

З повідомлення стає зрозуміло, що організатори мітингів наполегливо просять в учасників своїх мітингів гроші. Мотивують це тим, що руху потрібна фінансова підтримка. Цікаво, що просять перераховувати не гривні, а євро.

"Можна багато говорити про боротьбу, опір, підтримку, але 5 євро краще, ніж тисяча слів", – йдеться у одному з таких повідомлень.

Листування в одному з чатів антивакцинаторів. Фото: "Сьогодні"

"Омікрон" вже чекають у Києві

Появу нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" спочатку прогнозували на наступний рік. Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

Водночас в РНБО вважають, що небезпечна мутація коронавірусу може потрапити в Україну вже до кінця цього тижня.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 497

захворіло за тиждень в Києві

-8%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти