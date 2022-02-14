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Чи будуть в Києві світло та мобільний зв'язок? Як столиця готується до можливого вторгнення РФ

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 12:51
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Мер розказав, як влада підготувалася до загрози бойових дій в столиці
Є загроза того, що у столиці зникне світло та мобільний зв'язок.
Є загроза того, що у столиці зникне світло та мобільний зв'язок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця за всі часи незалежності ще ніколи не була під такою загрозою, як сьогодні.

Про це він сказав під час брифінгу 14 лютого.

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За його словами, сьогодні головне завдання влади – забезпечити стабільну робота інфраструктури, життєзабезпечення столиці. А також підготуватися до дій у випадку військового нападу.

"Ми діємо за чітким планом. Скординовано працюють сили цивільного захисту Києва. Важливим є безперебійне енерго, тепло та водопостачання", – наголосив Кличко.

Чи будуть в столиці світло та мобільний зв'язок

Мер Києва пояснив, що влада знайшла можливості і забезпечила додаткове виробництво електроенергії до столичних ТЕЦ.

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"З грудня в постійній роботі знаходяться 3-4 блоки. Це дозволяє забезпечити безперебійне електропостачання нашого міста", – сказав Кличко.

Він також повідомив, що підприємства столиці забезпечені безперебійним зв'язком на випадок зникнення мобільного зв'язку.

Евакуація киян

У разі початку військової агресії з боку Росії, в Києві є чіткий план евакуації населення. Він працюватиме для кожного району окремо.

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"У Києві створені комісії з питань евакуації населення на рівні КМДА та у кожному районі. План евакуації визначає місця розташування збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та райони для розміщення населення в межах столиці", – сказав Кличко.

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