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Як проходитиме евакуація киян у разі початку війни? Кличко розповів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 12:21
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У Києві створені комісії з питань евакуації населення окремо у кожному районі
Кличко розповів, як проходитиме евакуація.
Кличко розповів, як проходитиме евакуація. / Фото: Колаж: Сьогодні

У разі початку військової агресії з боку Росії, в Києві є чіткий план евакуації населення. Він працюватиме для кожного району окремо.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу щодо ситуації в столиці.

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"У Києві створені комісії з питань евакуації населення на рівні КМДА та у кожному районі. План евакуації визначає місця розташування збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та райони для розміщення населення в межах столиці", – сказав він.

Найбільша загроза за часи незалежності

За словами Кличка, Україна за всі часи незалежності ще ніколи не стояла під такою загрозою.

"Вся система життєзабезпечення Києва працює сьогодні без збоїв. Зусилля міської влади спрямовані на те, як запобігати можливим провокаціям та вистояти в умовах військового нападу. Міські служби отримали інструкції та працюють в умовах запобігання НС військового характеру", – додав мер столиці.

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