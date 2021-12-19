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Чалма, корона та арафатка. Малюки-засновники Києва перетворилися на східних царів (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
19 грудня, 11:48
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До свята Миколая пам'ятник на Поштовій площі прикрасили та утеплили
Пам'ятник прикрасили традиційною Віфлеємською зіркою
Пам'ятник прикрасили традиційною Віфлеємською зіркою / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзові малюки-засновники Києва на Поштовій площі знову змінилися. За традицією вони отримали нові костюми до свята Святого Миколая.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Традиція прикрашати бронзову пам'ятку малюкам-засновникам з'явилася у 2018 році. Початок поклали журналісти "Сьогодні" та автор пам'ятника скульптор Володимир Журавель.

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Брати Кий, Щек і Хорив перетворилися на східних царів

Костюми цього разу будуть комбіновані. Частина деталей одягу збереглася з 2018 року, наприклад, теплі кожушки. Дружина скульптора Катерина Журавель доповнила костюми новими деталями, перетворивши їх на східних царів.

На голові в одного з малюків буде біла чалма із синім пером. Голову другого малюка прикрасять арафаткою. Третій малюк буде із золотою короною. А князівна Либідь отримає золотисто-блакитну спідницю, золотистий жупан та хустку молочного кольору.

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Пам'ятник прикрасили традиційною Віфлеємською зіркою

"До свята Святого Миколая ми за традицією хочемо подарувати киянам трохи позитиву та добра. Цього дня на подарунки чекають усі, особливо діти. Тому бронзові малюки цього дня вбрані в незвичайні костюми східних царів – вони дарують людям посмішки та позитив. У такому вигляді малюки простоять до Різдва – 7 січня", – розповів сайту "Сьогодні" автор скульптури Володимир Журавель.

А ось головні убори доведеться зняти з малюків, щоб їх не вкрали ті, хто не дуже любить Різдво та зазіхає на чуже.

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