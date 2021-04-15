Чим харчуються ведмедики столичного зоопарку (відео)

У Києві працівники зоопарку показали, чим годують ведмедиків і запрошують всіх бажаючих помилуватися безпосередньо, тим, як їдять тварини.
Відео опублікували на сторінці Київського зоологічного парку загальнодержавного значення в Facebook.
"Наші ведмедики люблять поласувати смаколиками. Відвідайте скоріше Київський зоопарк і помилуйтеся цим дійством", – написали під роликом.
На відео можна побачити, що ведмедиків пригощають горішками, яблуками, морквою і сухарями з медом.
Раніше ми писали, що під Києвом врятували аварійне гніздо лелеки.
Також ми повідомляли, що начальник частини спеціальних рятувальних робіт Артур Моркотенко забрав кота з під'їзду будинку, куди його підкинули "небайдужі громадяни".
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