Чим харчуються ведмедики столичного зоопарку (відео)

Ведмедиків пригощають горішками, яблуками, морквою і сухарями з медом

У Києві працівники зоопарку показали, чим годують ведмедиків і запрошують всіх бажаючих помилуватися безпосередньо, тим, як їдять тварини.

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Відео опублікували на сторінці Київського зоологічного парку загальнодержавного значення в Facebook.

"Наші ведмедики люблять поласувати смаколиками. Відвідайте скоріше Київський зоопарк і помилуйтеся цим дійством", – написали під роликом.

На відео можна побачити, що ведмедиків пригощають горішками, яблуками, морквою і сухарями з медом.

Раніше ми писали, що під Києвом врятували аварійне гніздо лелеки.

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Також ми повідомляли, що начальник частини спеціальних рятувальних робіт Артур Моркотенко забрав кота з під'їзду будинку, куди його підкинули "небайдужі громадяни".

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