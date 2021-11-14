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Далі будемо мерзнути? Якою буде погода у Києві на початку тижня – прогноз

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 листопада, 18:00
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Погода у понеділок не порадує мешканців Києва – 15 листопада температура не перевищить 6 градусів тепла
У Києві очікується холодна погода
У Києві очікується холодна погода / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві та області завтра, 15 листопада, буде суха, але холодна погода. Температура повітря збільшиться максимум до 6 градусів тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Синоптики прогнозують, що у понеділок температура вдень коливатиметься в середньому від 3 до 6 градусів тепла. На вулиці буде сухо, вітер 8-10 м/с. На вулиці очікується мінлива хмарність.

Вночі стовпчик термометра опуститься до 0-3 градусів тепла.

Якою буде погода на Київщині 15 листопада. Карта Укргідрометцентру

Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

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З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3 градуси. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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