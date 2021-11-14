Дальше будем мерзнуть? Какой будет погода в Киеве в начале недели – прогноз

Погода в понедельник не порадует жителей Киева – 15 ноября температура не превысит 6 градусов тепла

В Киеве ожидается холодная погода / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве и области завтра, 15 ноября, будет сухая, но холодная погода. Температура воздуха поднимется максимум до 6 градусов тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики прогнозируют, что в понедельник температура днем будет колебаться в среднем от 3 до 6 градусов тепла. При этом на улице будет сухо, ветер 8-10 м/с. На улице ожидается переменная облачность.

Ночью столбик термометра опустится до 0-3 градусов тепла.

Какой будет погода в Киевской области 15 ноября. Карта Укргидрометцентра

Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

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С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3 градуса. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.