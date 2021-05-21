Русский
$ 27,47
33,52
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Справа на 119 млн гривень. Прокуратура провела обшук в будівлі КП "Дирекція"

21 травня, 19:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На вулиці Лук'янівській підрядники повинні були провести будівельні роботи, але не виконали їх в повному обсязі

Прокуратура провела обшук в приміщенні КП "Дирекція" з капітального будівництва і реконструкції "Київбудреконструкція". Відкрито кримінальне провадження через розкрадання державних коштів.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Telegram.

Обшуки пройшли в службових приміщеннях КП "Дирекція" з капітального будівництва і реконструкції "Київбудреконструкція" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт.

Читайте також: "Викриття цих схем – сфера нашої відповідальності" – прокурор про обшуки в Києві

"Службові особи комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція", зловживаючи службовим становищем, вступивши в змову з представниками низки суб’єктів господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, забезпечують останнім перемогу в публічних закупівлях, реалізація яких покладена на вищевказане комунальне підприємство", – йдеться в повідомленні.

Реклама

В тренді
У КМДА повідомили про новий обшук
Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Фото: КГГА
В тренді
У центрі Києва чоловік поглумився над прапором України: його шукають (відео)
В тренді
Колонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
Місцевість, де проходить пресконференція Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Укладено ряд договорів підряду по проведенню будівельних робіт, зокрема по будівництву комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для зміцнення схилу по вулиці Лук'янівській, 46, в Києві.

Так, будівельні роботи не виконані в повному обсязі, проте, посадовими особами безпідставно перераховано кошти на рахунки суб'єкта господарювання в сумі понад 119 млн гривень, які в подальшому присвоєно суб'єктом господарювання через підприємства з ознаками фіктивності.

Нагадаємо, днями Кличко звинуватив Банкову в тому, що та кошмарить місцеву владу. Обшуки пройшли на багатьох комунальних підприємствах КМДА, мер вважає це тиском.

Реклама

Раніше ми писали, що в "Київзеленбуді" пройшли обшуки. Це вже не перші обшуки в організації – попередній раз комунальне підприємство обшукували в 2017 році.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)
День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)Інші новини
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?Інші новини
Розпочалися продажі нових квартир у титулованому житловому комплексі під Києвом
Розпочалися продажі нових квартир у титулованому житловому комплексі під КиєвомІнші новини
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниці
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниціІнші новини
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)Інші новини
Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)
Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти