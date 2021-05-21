Справа на 119 млн гривень. Прокуратура провела обшук в будівлі КП "Дирекція"

На вулиці Лук'янівській підрядники повинні були провести будівельні роботи, але не виконали їх в повному обсязі

Прокуратура провела обшук в приміщенні КП "Дирекція" з капітального будівництва і реконструкції "Київбудреконструкція". Відкрито кримінальне провадження через розкрадання державних коштів.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Telegram.

Обшуки пройшли в службових приміщеннях КП "Дирекція" з капітального будівництва і реконструкції "Київбудреконструкція" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт.

Читайте також: "Викриття цих схем – сфера нашої відповідальності" – прокурор про обшуки в Києві

"Службові особи комунального підприємства "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція", зловживаючи службовим становищем, вступивши в змову з представниками низки суб’єктів господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, забезпечують останнім перемогу в публічних закупівлях, реалізація яких покладена на вищевказане комунальне підприємство", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Укладено ряд договорів підряду по проведенню будівельних робіт, зокрема по будівництву комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для зміцнення схилу по вулиці Лук'янівській, 46, в Києві.

Так, будівельні роботи не виконані в повному обсязі, проте, посадовими особами безпідставно перераховано кошти на рахунки суб'єкта господарювання в сумі понад 119 млн гривень, які в подальшому присвоєно суб'єктом господарювання через підприємства з ознаками фіктивності.

Нагадаємо, днями Кличко звинуватив Банкову в тому, що та кошмарить місцеву владу. Обшуки пройшли на багатьох комунальних підприємствах КМДА, мер вважає це тиском.

Реклама

Раніше ми писали, що в "Київзеленбуді" пройшли обшуки. Це вже не перші обшуки в організації – попередній раз комунальне підприємство обшукували в 2017 році.