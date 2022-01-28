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День народження левів. У Київському зоопарку для хижаків влаштують справжнє полювання (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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28 січня, 13:48
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Побачити полювання хижаків можна на Острові звірів, де мешкає четвірка київських левів
У Київському зоопарку для левів влаштують полювання на смаколики
У Київському зоопарку для левів влаштують полювання на смаколики / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському зоопарку незвично відзначать 13-й день народження левів. Для хижаків влаштують полювання на смакоту, розставлену по їхньому вольєру. Вони зможуть винюхувати свою здобич, стрибати, відбирати її, розривати та поїдати на очах у відвідувачів.

Про це розповіли у Київському зоопарку сайту "Сьогодні".

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День народження львів триватиме три дні з 28 до 30 січня, початок об 11:00. Побачити полювання хижаків можна на Острові звірів, де мешкає четвірка київських левів – Геркулес, Крістіна, Вілія та Дарина. До речі, це брат і три сестрички – ціла сім'я.

Фото: пресслужба Київського зоопарку

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Фото: пресслужба Київського зоопарку

Два види левів

У зоопарку пояснюють, що у світі існують два види левів – африканський та азіатський. Азіатські леви перебувають на межі зникнення і їх розмножують за племінними програмами зоопарків, щоб зберегти цінний генофонд.

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Африканська популяція критично зменшилася через руйнування середовища, фрагментації ареалу і браконьєрства. Їх збереження безпосередньо залежить від природоохоронних проєктів у дикій природі.

"Наші леви африканські. За добу з'їдають близько 29 кілограмів м'яса. Сім'я не розмножується, тому що ми ретельно проводимо політику контрацепції. Натомість ми забезпечили їм високі стандарти утримання. Щодня відділ хижих тварин створює різноманітні іграшки, щоб збагатити середовище. А відвідувачі можуть своїм очима побачити, як леви нашого прайду спілкуються між собою", – розповідають у Київському зоопарку.

Фото: пресслужба Київського зоопарку

Фото: пресслужба Київського зоопарку

Загрози африканським левам

Найбільше африканським левам загрожує:

  • урбанізація та розвиток сільського господарства, внаслідок чого знищуються природні ареали лева;
  • знищення ареалів проживання змушують левів полювати худобу місцевих жителів, що створює конфлікт між левами та людьми;
  • браконьєрство з метою нелегальної торгівлі частинами тіла левів;
  • зміна клімату посилює стихійні лиха, такі як: посуха, повені та шторми, що призводять до зменшення та ізоляції популяцій.

Фото: пресслужба Київського зоопарку

Фото: пресслужба Київського зоопарку

Кількість хижаків на планеті значно зменшилась

Тисячоліття тому левів на нашій планеті було дуже багато. Сьогодні вони зникли з 80% територій їхнього історичного ареалу і залишилися лише в окремих районах Африки та Індії.

За даними Міжнародного союзу охорони природи, за останні 20 років їхня кількість скоротилася на 50%. За останніми науковими даними, у природі залишилося приблизно від 23 до 40 тисяч особин левів. Panthera leo внесено до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (Red List of Threatened Species™) у категорії "Вразливий" (Vulnerable, VU).

Лев – хижий звір, є одним з п'яти представників роду пантер, що відноситься до підродини великих кішок. За величиною лев поступається лише тигру.

Фото: пресслужба Київського зоопарку

Фото: пресслужба Київського зоопарку

Фото: пресслужба Київського зоопарку

Фото: пресслужба Київського зоопарку

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