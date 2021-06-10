У Київському зоопарку бебі-бум: розродилися аж три символи року (фото)

Народилися малята яка, бізона і шотландської худоби – також працівники прийняли пологи у самок лемура, анубіса, хамелеона і інших

Фото: прес-служба Київського зоопарку

У Київському зоопарку з приходом літа почався справжній бебі-бум. Співробітники тільки і встигають приймати пологи у тварин.

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Найцікавіше, що в рік Бика, розродилися самки – яка, бізона і шотладскої худоби.

"Такий приплід в зоопарку – це результат професійної роботи наших співробітників і турботі про тварин, які у нас проживають. Малюки з'явилися на світ завдяки гарному догляду, харчування, правильному обладнанню та перебудові вольєрів. Ми створюємо для тварин комфорт і отримуємо результат – найкрасивіших малюків", – розповідає сайту "Сегодня" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Фото: прес-служба Київського метрополітену

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Особливо раді тут появи на світ другої бізона за один рік. Перший з'явився зовсім недавно, а другого народила самка вперше.

Фото: прес-служба Київського зоопарку

"У нас один самець і дві самки. Друга ще ніколи не народжувала і це її перше потомство. Тепер малюки будуть рости разом. Приємно, що з'явилося потомство у яків і шотладців. Вони регулярно нас радують", – додають в зоопарку.

Також в зоопарку народилися два котячих лемура. Одного годує його мама, а другого – виходжують співробітники зоопарку.

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Фото: прес-служба Київського зоопарку

Народився малюк у пари павіанів анубіса.

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Є приплід і у птахів: по одному у соколів балобана і канюка звичайного, четверо малюків у гірського гусака.

Фото: прес-служба Київського зоопарку

Також приплід у хамелеона Єменського.

Фото: прес-служба Київського зоопарку

Так що на вихідних сміливо відправляєтеся в київський зоопарк, щоб побачити чудових малюків.

Фото: прес-служба Київського метрополітену

Фото: прес-служба Київського зоопарку

Раніше ми повідомляли, що в Київському зоопарку з'явилася незвичайна фотозоні у вигляді прірви в джунглях. Для посилення ефекту біля малюнка розмітили скульптуру гігантського слона з покришок.