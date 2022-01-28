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День рождения львов. В Киевском зоопарке для хищников устроят настоящую охоту (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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28 января, 13:48
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Увидеть охоту хищников можно на Острове зверей, где обитает четверка киевских львов
В Киевском зоопарке для львов устроят охоту на вкусности
В Киевском зоопарке для львов устроят охоту на вкусности / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском зоопарке необычно отметят 13-й день рождения львов. Для хищников устроят охоту на вкусности, расставленные по их вольеру. Они смогут вынюхивать свою добычу, прыгать, отбирать ее, разрывать и поедать на глазах у посетителей.

Об этом рассказали в Киевском зоопарке сайту "Сегодня".

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День рождения львов будет проходить три дня с 28 по 30 января, начало в 11:00. Увидеть охоту хищников можно на Острове зверей, где обитает четверка киевских львов – Геркулес, Кристина, Вилия и Дарина. Кстати, это брат и три сестрички – целая семья.

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

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Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Два вида львов

В зоопарке поясняют, что в мире существуют два вида львов – африканский и азиатский. Азиатские львы находятся на грани исчезновения и их размножают по племенных программах зоопарков, чтобы сохранить ценный генофонд.

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Африканская популяция критически уменьшилась из-за разрушения среды, фрагментации ареала и браконьерства. Их сохранение напрямую зависит от природоохранных проектов в дикой природе.

"Наши львы африканские. В сутки съедают около 29 килограммов мяса. Семья не размножается, потому что мы тщательно проводим политику контрацепции. Зато мы обеспечили им высокие стандарты содержания. Каждый день отдел хищных животных создает разнообразные игрушки, чтобы обогатить среду. А посетители могут своими глазами увидеть, как львы нашего прайда общаются между собой", – рассказывают в Киевском зоопарке.

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Угрозы африканским львам

Больше всего африканским львам угрожает:

  • урбанизация и развитие сельского хозяйства, в результате чего уничтожаются природные ареалы льва;
  • уничтожение ареалов проживания вынуждают львов охотиться на скот местных жителей, что создает конфликт между львами и людьми;
  • браконьерство в целях нелегальной торговли частями тела львов;
  • изменение климата усиливает стихийные бедствия, такие как: засуха, наводнения и штормы, приводящие к уменьшению и изоляции популяций.

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Количество хищников на планете значительно уменьшилось

Тысячелетия тому назад львов на нашей планете было очень много. Сегодня они исчезли с 80% территорий их исторического ареала и остались только в отдельных районах Африки и Индии.

По данным Международного союза охраны природы, за последние 20 лет их количество сократилось на 50%. По последним научным данным, в природе осталось примерно от 23 до 40 тысяч особей львов. Panthera leo внесен в Красный список Международного союза охраны природы (Red List of Threatened Species™) в категорию "Уязвимый" (Vulnerable, VU).

Лев – хищный зверь, является одним из пяти представителей рода пантер, относящегося к подсемейству больших кошек. По величине лев уступает только тигру.

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

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