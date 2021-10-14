День захисника в Києві: як святкуватимуть і які вулиці перекриють (список)

Марш слави, козацькі пісні та куліш – ось що чекає 14 жовтня киян і гостей міста

14 жовтня буде офіційний вихідний / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні, 14 жовтня, будуть відзначати велике національне свято – День захисника і захисниць України. Сайт "Сьогодні" вирішив уточнити, що буде відбуватися в цей день і які вулиці перекриють.

Як пройде захід в столиці

Марш слави

Одним з найбільш масових заходів у Києві 14 жовтня стане "Марш слави УПА", в честь створення Української повстанської армії. Захід в 16-й раз пройде в центрі Києва. Дійство розпочнеться о 12:00 урочистим мітингом біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого учасники маршу пройдуть центральними вулицями столиці і вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні.

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Благословлять призовників

Свято "Покров в Пирогові" пройде в Національному музеї народної архітектури та побуту України.

На території музею є старовинна церква Покрови. Вона знаходиться на території "Закарпаття". Захід розпочнеться біля храму о 11:45. Тут відбудеться святкова літургія та освячення ікони Божої матері. Священик дасть благословення на службу призовникам, які в цьому році йдуть служити в армію.

Козацькі пісні та оркестр

Також в цьому році виступить на головній сцені музею оркестр ДСНС. Концерт складатиметься з трьох частин.

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На території музею будуть працювати і продавати свої роботи народні майстри, а також буде функціонувати зона фастфуду. Вартість вхідного квитка в музей від 25 до 100 гривень.

Куліш і пісні

Урочистості пройдуть і в музеї "Мамаєва слобода". Тут обіцяють різноманітні майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок, соломоплетіння, гончарства. Обіцяють варити козацький куліш у великому казані. А для гостей співатимуть народні пісні народний фольклорний колектив "Божедаров".

Свято розпочнеться о музеї за адресою вулиця Михайла Донця – після обіду. Дитячий квиток -120 гривень, дорослий – 150 гривень.

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Кобзарсько-лірніческа покровь 2021

В 10:00 14 жовтня пройде також кобзарсько-лірніческая покровь 2021 Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара".

Концерт ансамблю "Дніпро"

О 13:00 14 жовтня розпочнеться концерт Київського академічного ансамблю української музики "Дніпро" з нагоди Дня захисників і захисниць України в Парку культури і відпочинку "Перемога".

Виставка

Крім того, в Київській фортеці до 18 жовтня проходить виставка "Українська повстанська армія. Будні та свята".

Де і коли перекриють рух

З 21:00 11 жовтня до 00:00 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді (Від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської).

Перекриття руху в Києві. Карта патрульної поліції Києва / Фото: Патрульная полиция Киева

Перекриття руху пов'язано з проведенням заходів на Михайлівській площі і Володимирському проїзді. Там буде статичний показ сучасних зразків озброєння і військової техніки сил безпеки і оборони.

Також в зв'язку з проведенням ходи, присвяченої Дню захисників і захисниць України, з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту на:

вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка)

бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик)

вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської)

вулиці Михайлівській

вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової)

вулиці Банкової (від вулиці Героїв Небесної Сотні)

ділянках прилеглих вулиць

Карта перекриття вулиць 14 жовтня / Фото: Патрульная полиция Киева

До слова, поліція просить водіїв поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

У кого сьогодні вихідний

У 2021 року 14 жовтня випадає на четвер, середину робочого тижня. Однак для більш комфортного святкування український уряд запропонував перенесення робочого дня на п'ятницю, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Отже, ми отримаємо пролонговані вихідні, які триватимуть цілих чотири дні поспіль – з четверга, 14 жовтня, в неділю, 17 жовтня. При цьому робочий час в день напередодні свята, 13 жовтня, буде скорочено на одну годину.

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