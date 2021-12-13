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Дискотеки, аніматори та багато подарунків. Як відсвяткують Новий рік у парку Шевченка у Києві

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 12:35
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У столичному парку Шевченка підготували новорічні заходи – які розваги чекають киян цього разу
Парк Шевченка прикрасять до Нового року
Парк Шевченка прикрасять до Нового року / Фото: Колаж: Сьогодні

У парку Шевченка у Києві розмістять одну із новорічних локацій. Свята там почнуть проводити із 17 грудня. Усього буде шість найактивніших днів – з концертами, подарунками та дискотеками, а сама локація буде відкрита до 14 січня.

Про це повідомили під час брифінгу КМДА.

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Цього року на території парку розмістять більше інсталяцій, ніж минулого. Організатори хочуть, щоб у парку було цікаво відпочити не лише дітям, а й дорослим. Планують, що це буде сімейна локація.

Що буде у парку Шевченка?

  • 19 грудня запалять новорічну ялинку, після цього буде концерт та дискотека з діджеєм;
  • Святковий "київський трамвай", який служитиме і резиденцією святого Миколая;
  • На кілька вихідних у парку планують концерти, якщо дозволить погода;
  • На території парку облаштують фотозони, працюватимуть аніматори, організовують майстер-класи та ігри для дітей.
  • Діти з малозабезпечених сімей щодня отримуватимуть подарунки. У КМДА складуть списки цих дітей.
  • Усі заходи відбуватимуться з дотриманням правил карантину.

"Святкові заходи у парку Шевченка розпочнуться вже 17 грудня, тобто у п'ятницю. Починаючи з 12:00, на різних локаціях парку працюватимуть аніматори, фотозони. Ми матимемо цікаву святкову ілюмінацію, фотозону, де можна буде весело провести час" , – сказав співорганізатор свята Анатолій Солов'яненко.

Які ще локації будуть?

Цього року перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг "Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

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На Софійській площіцього року на новорічні свята не буде ярмарки через карантин. Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі встановлять ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.

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