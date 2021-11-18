Дистанційка скасовується, а статистика все гірше: як справи з COVID-19 у Києві

Станом на 18 листопада Київ продовжує перебувати у "червоній" карантинній зоні. Коли столиця вийде з цього рівня епіднебезпеки – поки що невідомо.
Докладніше про ситуацію з коронавірусом у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу у Києві
Станом на 18 листопада у Києві зафіксовано 1483 нові випадки коронавірусу за добу. Це на 126 випадків менше, ніж 17 листопада (1609 випадків коронавірусу). Загалом у столиці підтверджено 283 880 випадків COVID-19.
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З початку епідемії у столиці:
- одужали 242 386 осіб (829 за добу)
- померло 7 055 осіб (47 за добу)
У Київській області зафіксовано 165 593 випадки COVID-19 (1069 нових випадків за добу).
З початку епідемії в області:
- одужали 141 665 осіб (976 за добу)
- померло 3 843 особи (42 за добу)
Коли Київ вийде з "червоної зони"?
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на сьогодні у Києві показники коронавірусу не говорять про стабілізацію. Дати виведення столиці з "червоної зони" наразі немає.
Про це Кузін повідомив у ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".
За словами Кузіна, коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну №1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію.
"У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", – зазначив головний санітарний лікар України.
Він додав: поки що невідомо, коли столиця вийде з "червоної" карантинної зони.
"Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності теж немає", – наголосив Кузін.
Обмеження у столиці
З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
- Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працює. Пасажири мусять мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.
Коли послаблять карантин?
За словами мера міста Віталія Кличка, це станеться як тільки динаміка захворюваності у Києві почне зменшуватися.
Київські школярі повертаються за парти
У Києві з 22 листопада відновлять навчання в очному форматі у всіх школах. За парти повернуться учні всіх класів.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів", – написав Кличко.
Зазначимо, раніше глава міста заявляв, що у столиці діти почали більше хворіти на COVID-19 у складній формі. Проте на сьогодні можна побачити, що добова захворюваність серед школярів знизилася тому, що діти навчаються дистанційно.
У Київському крематорії побільшало роботи
Київський крематорій проводить вдвічі більше кремацій, ніж у літні місяці, оскільки Україна бореться з новою хвилею COVID-19.
Україна нещодавно повідомила про рекордну кількість щоденних смертей та випадків захворювання на COVID-19, що призвело до значного збільшення кількості поховань, і особливо кремацій.
Співробітник крематорію пояснив "Сьогодні", якщо влітку в середньому було 60 процесій на день, то тепер від 100 до 120. До них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що все це жертви коронавірусу.
"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто з іншої причини. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", – пояснює чоловік і вказав на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.
Раніше ми писали:
Як розповів голова МОЗ Віктор Ляшко, початок виходу областей із червоного рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня.