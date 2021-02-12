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"Якщо вам потрібно у справах, – користуйтеся громадським транспортом". Кличко знову проінспектував прибирання снігу

12 лютого, 13:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За останні три дні в місті евакуювали понад 640 автомобілів

Мер Києва Віталій Кличко минулої ночі перевірив, як столицю прибирають від снігу.

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Відео опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, тільки за минулу добу в місті насипало ще 10 сантиметрів опадів. А в попередні дні – 35 сантиметрів.

Вночі та вдень на вулицях столиці працюють понад 470 одиниць спецтехніки – чистять і вивозять сніг, обробляють дороги посипковими матеріалами. А також – майже 500 комунальників, які вручну розчищають двори, тротуари, зупинки громадського транспорту.

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А як же сніговий апокаліпсис? Кличко раптово пішов у відпустку

Тільки за минулу ніч зі столиці вивезли понад 1700 тонн снігу.

"Я вкотре звертаюся до водіїв: якщо вам потрібно у справах, – користуйтеся громадським транспортом, не виїжджайте в місто приватними авто! Щоб снігоприбиральна техніка могла швидше й ефективніше прибирати засніжені вулиці і проїзди. Автомобілі, припарковані в недозволених місцях та ті, що заважають прибиранню, можуть забрати евакуатори. За останніх три дні в місті евакуювали понад 640 автівок, що заважали дорожникам розчищати сніг" , – зазначив Віталій Кличко.

Раніше ми писали, що Віталій Кличко раптово пішов у відпустку.

Нагадаємо, кияни діляться в соціальних мережах, як допомагали Віталію Кличку розчищати місто.

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сніг снігопад Віталій Кличко погода в Києві снігоприбиральна машина

Джерело: Сьогодні

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