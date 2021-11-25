Захворілих менше, але смертність висока: яка COVID-ситуація у Києві

У столиці зафіксовано 1688 нових випадків коронавірусу за добу

У столиці зростає смертність від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 25 листопада у Києві захворюваність на коронавірус пішла на спад. Але на сьогодні про послаблення карантину у столиці поки що говорити дуже рано.

Докладніше про ситуацію з COVID-19 у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Статистика коронавірусу у Києві

Станом на ранок 25 листопада у Києві зафіксовано 1 688 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 55 випадків менше, ніж 24 листопада (1 743 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 293 125 випадків COVID-19.

Від початку епідемії у Києві:

Реклама

одужали 259 729 людей ( 1801 за добу)

людей ( за добу) померли 7 330 людей (46 за добу)

У Київській області зафіксовано 170 709 випадків COVID-19 (719 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 147 285 людей ( 923 за добу)

людей ( за добу) померли 4 049 людей (40 за добу)

В Україні зменшується "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Скільки ще у Києві триватиме карантин

Як і раніше, висока смертність

Як запевнили нас у Держпродспоживслубі, покращення спостерігаються практично за всіма показниками.

"Єдиний високий показник – це смертність. А от щодо ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне покращення ситуації", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Перевірки навіть уночі

Втім, перевірки по місту продовжуються. Мобільні бригади, до складу яких входять представники РДА, Держпродспоживслужби та Національної поліції, продовжують свою роботу.

"Наразі 40 мобільних бригад працюють вдень і ще 10 проводять перевірки вночі. Контроль за виконанням протиепідеміологічних заходів ми не зменшуємо", – додає Олег Рубан.

Кого штрафують?

Особлива зона контролю – це ТРЦ. Перевірки там проводять регулярно. За словами Олега Рубана, громадяни без вакцинації намагаються потрапити до торговельно-розважальних центрів.

"Щодня близько 60 штрафів складається саме на ТРЦ, які допускають прохід таких громадян. Контроль буде продовжуватися. Більше того, згідно з постановою Кабміну, будуть посилені вимоги до роботи ТРЦ і в "жовтій зоні" карантину. Вони повинні також працювати з контрольними сертифікатами про вакцинацію, як і в "червоній зоні". Послаблень для них поки що не буде", – додає Олег Рубан.

За словами співрозмовника, рішення про послаблення карантину ухвалюється на рівні Кабінету міністрів та державної комісії. Тому робити прогнози на сьогодні дуже рано.

Як проходить Чорна п'ятниця у Києві

У столиці стартувала популярна у всьому світі Чорна п'ятниця – час неймовірних знижок у магазинах на різноманітні товари.

Місто досі знаходиться у "червоній зоні" карантину. За чинними правилами, в ТРЦ, де розміщені великі магазини одягу та техніки, можна зайти, тільки якщо ви вакциновані або маєте негативний тест на COVID.

В одному із великих торгових центрів на Осокорках наявність документа про вакцинацію суворо перевіряють на вході до ТРЦ. Усередині торгового центру було небагато відвідувачів. На ескалаторах та в торгових залах дуже мало людей. Хоча на годиннику і було вже майже 19:00. Порожньо виглядала і зона фудкорту, яка зазвичай повністю забита відвідувачами.

У Києві від COVID-19 вакцинують навіть у мечеті

У головному храмі мусульман в Україні відкрили центр масової вакцинації. У київській мечеті Ар-Рахма тепер можуть вакцинуватися усі охочі.

Є всі вакцини, якими зараз роблять щеплення в Україні, окрім AstraZeneca, бо у її складі є етиловий спирт, а він у ісламі заборонений.

Антивакцинатори у столиці перекрили центр Києва

У середу, 24 листопада, під Верховною Радою знову влаштували мітинг антивакцинатори. Вранці антивакцинатори вишикувалися з плакатами біля станції метро "Арсенальна".

Антивакцинатори протестують. Фото: Дмитро Гордійчук Антивакцинатори протестують. Фото: Дмитро Гордійчук Антивакцинатори протестують. Фото: Дмитро Гордійчук Антивакцинатори протестують. Фото: Дмитро Гордійчук Антивакцинатори протестують. Фото: Дмитро Гордійчук 1 /5

Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є діючий негативний ПЛР-тест. Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Раніше ми писали: