Фото дня. В аеропорту "Бориспіль" Rolls-Royce зустрічає літак із Харкова

В аеропорту Бориспіль біля трапа літака помітили Rolls-Royce на харківських номерах. Це була висадка з повітряного судна, яке прилетіло з Мадриду.
Відповідне фото опублікував Олексій Мочанов у Facebook.
Як видно на знімку, на той момент саме йшла висадка з літака, а зовсім недалеко від нього стоїть елітний чорний автомобіль.
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"Не скажу, що тільки у нас на RR їздять по 500 км в один бік, вистачає унікумів, тим більше дорога від Харкова до Києва від Полтави просто автомагістраль/бан/страда, це факт. Але лоукост і Rolls-Royce, що зустрічає його, – це вишка звичайно. "Мені можна, я – водій лімузина!", – написав він.
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