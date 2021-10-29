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Фото дня. В аеропорту "Бориспіль" Rolls-Royce зустрічає літак із Харкова

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 жовтня, 18:54
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В аеропорту очевидці зняли дивне видовище – елітне авто зустрічає пасажира літака прямо біля трапу
Rolls-Royce зустрічав літак у "Борисполі"
Rolls-Royce зустрічав літак у "Борисполі" / Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорту Бориспіль біля трапа літака помітили Rolls-Royce на харківських номерах. Це була висадка з повітряного судна, яке прилетіло з Мадриду.

Відповідне фото опублікував Олексій Мочанов у Facebook.

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Як видно на знімку, на той момент саме йшла висадка з літака, а зовсім недалеко від нього стоїть елітний чорний автомобіль.

Елітне авто зустрічає літак Фото: Олексій Мочанов

"Не скажу, що тільки у нас на RR їздять по 500 км в один бік, вистачає унікумів, тим більше дорога від Харкова до Києва від Полтави просто автомагістраль/бан/страда, це факт. Але лоукост і Rolls-Royce, що зустрічає його, – це вишка звичайно. "Мені можна, я – водій лімузина!", – написав він.

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