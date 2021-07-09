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"Голосіївському стрілку" обрали запобіжний захід: вердикт

9 липня 2021 17:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У залі суду адвокати наполягали, що їх підзахисного не потрібно тримати під вартою

Біля залу суду, де обрали запобіжний захід Івану Мартинюку стався конфлікт. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля залу суду, де обрали запобіжний захід Івану Мартинюку стався конфлікт. Фото: колаж "Сьогодні"

Суд обрав запобіжний захід "Голосіївському стрілку", який з рушниці поранив одного поліцейського і двох цивільних. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вердиктом став арешт на два місяці без права застави.

Хоч адвокати були проти арешту Івана Мартинюка – мовляв, обвинувачення не аргументувало необхідність утримання під вартою. Суд все таки повністю задовольнив клопотання прокуратури і він буде знаходиться під вартою до 7 вересня.

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Відзначимо, що учасники громадської організації "Браття" поконфліктувати з поліцією біля залу суду. Закінчилося все словесної перепалкою.

Учасники конфлікту. Фото: "Сегодня"

Учасники конфлікту. Фото: "Сегодня"

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Нагадаємо, в Києві поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і ще одну людину на Голосіївському проспекті, після чого закрився в квартирі.

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Як виявилося, конфлікт в ЖК "Парк Авеню" почався спочатку між старим і новим власником квартири.

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