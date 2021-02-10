Горилі Тоні потрібні листя бананів! У Київському зоопарку розповіли, як рятують життя улюбленця дітей

Весь Київ стежить за станом здоров'я легенди і старожила Київського зоопарку – єдиного в Україні горили Тоні. Нагадаємо, що самець вже другий тиждень не ходить в туалет. Це стривожило ветеринарів. Сайт "Сьогодні" відправився до зоопарку, щоб провідати Тоні та дізнатися, що з ним буде далі.

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УРА! СХОДИВ!

Сьогодні в зоопарку зібрався консиліум. На ньому обговорювалися подальші дії, щоб продовжити життя тварині.

Як ми вже повідомляли раніше, Тоні загрожує хірургічне втручання – щоб промити йому кишечник, потрібно зробити анестезію. Але беручи до уваги те, що тварині 46 років (за людськими мірками – це під 90), є небезпека, що Тоні не витримає наркозу.

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Працівники зоопарку зустріли нас несподіваною новиною. Виявляється, вчора Тоні вперше за два тижні сходив в туалет. А це означає, що його стан здоров'я нормалізується.

"Це дуже тішить. Екскременти ми відправили на дослідження, щоб зрозуміти причину цієї проблеми і поставити тварині правильний діагноз. Питання хірургічного втручання тимчасово відкладене", – розповіли сайту "Сьогодні" у Київському зоопарку.

Тварині змінять раціон. Наприклад, за рекомендацією німецьких вчених виключать йогурт, який обожнює їсти горила.

"Нам порадили давати Тоні зелене листя банана. Частина є в запасах зоопарку, а частину будемо просити у колег з Київського ботанічного саду, де ростуть банани. Їх потрібно трохи, але такий продукт для Тоні зараз дуже необхідний", – розповідає сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, директор Київського зоопарку.

ДОПОМІГ ПІВЕНЬ У ВОЛЬЄРІ

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У зоопарку впевнені, що самопочуття Тоні покращилося після того, як до нього у вольєр підселили півня. Горили дуже ревниво ставляться до власного простору, а неочікуваний сусід змусив Тоні побігати по вольєру.

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Відео: Сьогодні

"Ми запустили до Тоні домашнього півня. Тоні, незважаючи на солідний вік, почав бігати за птахом. І робив це досить жваво. Думаємо, що саме такі рухливі ігри дали позитивний ефект. Тому ми думає додати у вольєр до Тоні пару фазанів або перепілок. Його потрібно змусити бути активним, рухатися ", – додає директор.

До речі, з півником все нормально. Він уже нахабно займає місце горили на тирсі біля телевізора, хоча саме за це його вже не один раз виганяли.

Відео: Сьогодні

ОПЕРАЦІЯ НЕ СКАСОВУЄТЬСЯ

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Питання хірургічного втручання все ж не знімається.

"Ми чекаємо результати аналізів. На суботу збираємо ще один консиліум з фахівців за підсумками сьогоднішньої зустрічі. Чекаємо інформації від європейських колег, а також їхнього приїзду до Києва для проведення консультацій і, можливо, комплексного обстеження тварини. Тоні потрібно правильно підготувати до ймовірної операції. Будемо вірити, що у нас вийде продовжити його життя", – додає Кирило Трантін.

ЩО ГОВОРЯТЬ ЕКСПЕРТИ

Тоні сьогодні був досить жвавим. Він поганяв по вольєру півня, поїв з рук кіперів, а потім трохи посидів біля скла на своєму улюбленому місці в тирсі. А коли біля його вольєра почався консиліум з фахівців і вчених, він виліз на "скелю" в своєму вольєрі та дивився на скупчення людей.

"Проблема в тому, що Тоні не може сходити в туалет і це вже відбувається тривалий час. Все що потрапляє в організм – має мати свій шлях: корисне – засвоюватися, а непотрібне – виходити. Є проблема, і її необхідно вирішувати. Зараз потрібно провести лабораторні дослідження і виконати те, що можна зробити без застосування наркозу. А вже маючи на руках попередній діагноз і всю необхідну інформацію, готуватися до проведення хірургічного втручання. Наркоз – це завжди певний ризик, тим більше з огляду на похилий вік горили. До речі, сьогодні Тоні був досить активним, і є надія, що можна буде обійтися без наркозу. Але в будь-якому випадку потрібно перевірити його внутрішні органи за допомогою УЗД", – розповів сайту "Сьогодні" Олег Мельник, лікар ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, гістології та патоморфології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України. Відео: Сьогодні

Раніше ми розповідали про символи року. За китайським календарем в 2021-му на зміну білому Пацюку прийде спокійний і розмірений білий металевий Бик. З цим символом нам доведеться жити весь наступний рік, починаючи з 12 лютого (коли відзначається Новий рік в Китаї). В Київському зоопарку проживає аж чотири різних бика! У кожного є свої історія, характер, ім'я та сім'я.

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