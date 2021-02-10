Горилле Тони нужны листья бананов! В Киевском зоопарке рассказали, как спасают жизнь любимца детей

Весь Киев следит за состоянием здоровья легенды и старожила Киевского зоопарка – единственной в Украине гориллы Тони. Напомним, что самец уже вторую неделю не ходит в туалет. Это встревожило ветеринаров. Сайт "Сегодня" отправился в зоопарк, чтобы проведать Тони и узнать, что с ним будет дальше.

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УРА! СХОДИЛ!

Сегодня в зоопарке собрался консилиум. На нем обсуждались дальнейшие действия, чтобы продлить жизнь животному.

Как мы уже сообщали ранее, Тони грозит хирургическое вмешательство – чтобы промыть ему кишечник, нужно сделать анестезию. Но учитывая, что животному 46 лет (по человеческим меркам – это под 90), есть опасность, что Тони не перенесет наркоз.

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Работники зоопарка встретили нас неожиданной новостью. Оказывается, вчера Тони впервые за две недели сходил в туалет. А это означает, что его состояние здоровья нормализуется.

"Это очень радостно. Экскременты мы отправили на исследования, чтобы понять причину данной проблемы и поставить животному правильный диагноз. Вопрос хирургического вмешательства временно отложен", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Животному изменят рацион питания. Например, по рекомендации немецких ученых исключат йогурт, который обожает кушать горилла.

"Нам посоветовали давать Тони зеленые листья банана. Часть есть в запасах зоопарка, а часть будем просить у коллег из Киевского ботанического сада, где растут бананы. Их нужно немного, но такой продукт для Тони сейчас очень необходим", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

ПОМОГ ПЕТУХ В ВОЛЬЕРЕ

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В зоопарке уверены, что самочувствие Тони улучшилось после того, как к нему в вольер подселили петуха. Гориллы очень ревниво относятся к личному пространству, а нежданный сосед заставил Тони побегать по вольеру.

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Видео: Сегодня

"Мы запустили к Тони домашнего петуха. Тони, несмотря на старенький возраст, начал бегать за птицей. И делал это довольно резво. Думаем, что именно такие подвижные игры дали положительный эффект. Поэтому мы думает добавить в вольер к Тони пару фазанов или перепелок. Его нужно заставить быть активным, двигаться", – добавляет директор.

Кстати, с петушком все нормально. Он уже нагло занимает место гориллы на опилках возле телевизора, хотя именно за это уже не единожды был гоним.

Видео: Сегодня

ОПЕРАЦИЯ НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ

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Вопрос хирургического вмешательства все же не снимается.

"Мы ждем результаты анализов. На субботу собираем еще один консилиум из специалистов по итогам сегодняшней встречи. Ждем информации от европейских коллег, а также их приезда в Киев для проведения консультаций и, возможно, комплексного обследования животного. Тони нужно правильно подготовить к предполагаемой операции. Будем верить, что у нас получиться продлить его жизнь", – добавляет Кирилл Трантин.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Тони сегодня был довольно таки резвым. Он погонял по вольеру петуха, покушал с рук киперов, а затем немного посидел возле стекла на своем любимом месте в опилках. А когда возле его вольера начался консилиум из специалистов и ученых, он взобрался на "скалу" в своем вольере и смотрел на скопление людей.

"Проблема в том, что Тони не может сходить в туалет и это уже происходит длительное время. Все что попадает в организм – должно иметь свой путь: полезное – усваиваться, а ненужное – выходить. Есть проблема, и ее необходимо решать. Сейчас нужно провести лабораторные исследования и выполнить то, что можно сделать без применения наркоза. А уже имея на руках предварительный диагноз и всю необходимую информацию, готовиться к проведению хирургического вмешательства. Наркоз – это всегда определенный риск, тем более учитывая пожилой возраст гориллы. Кстати, сегодня Тони был довольно активным, и есть надежда, что можно будет обойтись без наркоза. Но в любом случае нужно проверить его внутренние органы при помощи УЗИ", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Мельник, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии, гистологии и патоморфологии животных Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Видео: Сегодня

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