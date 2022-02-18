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Як діяти киянам у разі нападу РФ? Детальні інструкції

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 лютого, 11:44
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Інструкції розроблені для цивільних жителів, а також для закладів освіти
З'явилися інструкції дій киян у випадку війни.
З'явилися інструкції дій киян у випадку війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві розробили короткі інструкції для громадян про те, як діяти у разі надзвичайної ситуації та отримання сигналу системи оповіщення.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Міська влада виготовила листівки, які будуть розіслані жителям столиці. На них – пам'ятка, як діяти закладас освіти у разі надзвичайної ситуації. А також алгоритм дій, які мають виконати кияни, у разі загострення ситуації в столиці. Крім того, на пам'ятці вказано, що має бути у тривожній валізі та аптечці кожного жителя столиці.

Як діяти в разі загрози надзвичайної ситуації

  • Увімкніть теле- і радіоканали місцевого рівня, слухайте сигнали сирен та гучномовців.
  • Уважно прослухайте повідомлення про НС та порядок ваших дій.
  • Чітко виконуйте розпорядження рятувальних служб.
  • При евакуації вимкніть в оселі електроенергію, перекрийте газ та воду.
  • Залишаючи оселю, візьміть тривожну валізу, прямуйте до сховища або збірного пункту евакуації.
  • Необхіднго заздалегідь з'ясувати місце розташування найближчого укриття.

З детальними інструкціями можна ознайомитися на листівках КМДА.

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Інструкції в разі НС. Фото: скріншот

Як столиця підготувалася до НС

  • За останні місяці міська влада забезпечила додаткове виробництво електричної енергії на київських ТЕЦ. Протягом грудня і січня у постійній роботі перебували 3-4 блоки, що дало можливість виробити близько 700 млн кВт год. електроенергії. Це дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання Києва, насамперед медичних та соціальних закладів.
  • Підприємства забезпечать гарантованим безперебійним зв’язком у випадку відсутності стільникового зв’язку та інтернету.
  • Удосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення. На це виділили з бюджету майже 11 млн грн. У разі надзвичайної ситуації міська влада готова негайно оповістити людей і дати чіткий інструктаж.
  • На сьогодні до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни та майже 4500 споруд подвійного використання.

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