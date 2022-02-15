У випадку нападу РФ на Київ енергоресурсів у столиці вистачить на 10 днів — Кличко

У столиці запаслися паливом для роботи об'єктів критичної інфраструктури

Кличко зазначив, що столичні лікарні та соціальні установи не залишаться без світла і тепла/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова Київської міської державної адміністрації та мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі надзвичайної ситуації столичні лікарні та соціальні установи не залишаться без світла та тепла.

Про це міський голова Києва повідомив під час брифінгу 14 лютого, який був проведений у зв'язку з можливою подальшою агресією РФ.

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"У координації з НЕК "Укренерго" ми знайшли можливості та забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ. З грудня у постійній роботі перебувають 3-4 блоки", — розповів мер.

Чиновник наголосив, що це дозволить у складній ситуації з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання Києва. Йдеться насамперед про медичні установи, підприємства критичної інфраструктури та соціальні установи.

"Створено запаси палива, встановлено електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом, медустанов, аварійних служб і ТЕЦ столиці на період до 10 діб", — наголосив глава міста.

Кличко зауважив, що всі установи, які в разі НС будуть переведені на резервні енергоносії, відпрацьовують цей процес уже зараз. Також він повідомив, що ці підприємства не залишаться без зв'язку в разі, якщо зникне інтернет і мобільний зв'язок, оскільки вони обладнані апаратами безперебійної мережі.

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