Картка киянина: які документи потрібні, щоб її отримати

Вартість випуску та обслуговування картки залежить від того, до якої категорії ви належите (пільгова чи ні)

Картку киянина можна оформити у будь-якому відділенні Ощадбанку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Картка киянина – це муніципальна електронна платіжна система, створена з метою підвищення соціального захисту населення для упорядкування механізмів надання пільг, створення зручних сучасних сервісів для всіх мешканців міста Києва.

Сайт "Сьогодні" розповідає, як її оформити.

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Карту киянина можна оформити у будь-якому відділенні Ощадбанку у місті Києві з паспортом та ідентифікаційним кодом. Залежно від того, до якої категорії ви належите (пільгова категорія чи ні), залежатиме і вартість випуску та обслуговування картки.

Для людей, які мають право на пільги, оформлення картки безкоштовне .

Які потрібні документи

Для отримання "Карти киянина" громадяни подають до банку заяву та такі документи:

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паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (квиток, студент, квиток, довідка з місця роботи і тощо);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (за наявності);

довідку про взяття на облік людини, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО/ ООС.

Хто може отримати

всі кияни, зареєстровані у столиці,

вимушені переселенці із зони АТО,

всіх, хто працює у Києві відповідно до законодавства України,

учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьками (опікуни) дітей, які здобувають повну загальну середню освіту у навчальних закладах міста Києва.

Що дає Муніципальна карта "Картка киянина":

Ідентифікаційний додаток – (ідентифікаційні дані картки, персональні дані власника картки).

Соціальний додаток - (інформація про перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до законодавства України та додаткових пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Транспортний додаток - (електронний ресурс, що зберігається в автоматизованій системі обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності та містить інформацію про наявність у власника муніципальної картки "Карта киянина" кількості поїздок, проїзних квитків та/або балансу грошових коштів).

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Платіжний додаток - (можливість зарахування дотацій, пенсій, допомог, адресних, цільових, компенсаційних та інших соціальних виплат на картковий рахунок, відкритий у банку – учаснику проекту "Муніципальна карта "Карта киянина" і який прив'язаний до конкретної муніципальної картки "Карта киянина").

Комунальний додаток – надання та облік пільг та субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг.

Медичний додаток – надання та облік повного спектру медичних послуг, у тому числі медичного страхування.

Торговий додаток – надання та облік знижок у роздрібних торгово-сервісних підприємствах, аптеках, медичних закладах, закладах культури тощо.

Освітній додаток – надання та облік послуг та сервісів учням навчальних закладів міста Києва.

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