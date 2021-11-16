Карточка киевлянина: какие документы нужны, чтобы ее получить

Стоимость выпуска и обслуживания карты зависит от того, к какой категории вы принадлежите (льготная или нет)

Карточку киевлянина можно оформить в любом отделении Ощадбанка. / Фото: Коллаж: Сегодня

Карточка киевлянина – это муниципальная электронная платежная система, созданная с целью повышения социальной защиты населения, для упорядочения механизмов предоставления льгот, создания удобных современных сервисов для всех жителей города Киева.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как ее оформить.

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Карту киевлянина можно оформить в любом отделении Ощадбанка в городе Киеве с паспортом и идентификационным кодом. В зависимости от того, к какой категории вы принадлежите (льготная категория или нет), будет зависеть и стоимость выпуска и обслуживания карты.

Для людей, у которых есть право на льготы, оформление карточки бесплатное.

Какие нужны документы

Для получения "Карты киевлянина" граждане подают в банк заявление и следующие документы:

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паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет человека, перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС.

Кто может получить

все киевляне, зарегистрированные в столице,

вынужденные переселенцы из зоны АТО,

всех, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,

учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родителями (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Что дает Муниципальная карта "Карточка киевлянина":

Идентификационное приложение (идентификационные данные карты, персональные данные держателя карты).

Социальное приложение (информация о перечне льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с законодательством Украины и дополнительных льгот, доплат, пособий, компенсаций в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Транспортное приложение (электронный ресурс, хранящийся в автоматизированной системе учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности и содержащий информацию о наличии у держателя муниципальной карты "Карта киевлянина" количества поездок, проездных билетах и / или балансе денежных средств).

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Платежное приложение (возможность зачисления дотаций, пенсий, пособий, адресных, целевых, компенсационных и других социальных выплат на карточный счет, открытый в банке – участнике проекта "Муниципальная карта "Карта киевлянина" и который привязан к конкретной муниципальной карте "Карта киевлянина").

Коммунальное приложение - предоставление и учет льгот и субсидий при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Медицинское приложение – предоставление и учет полного спектра медицинских услуг, в том числе медицинского страхования.

Торговое приложение – предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, медицинских учреждениях, учреждениях культуры и тому подобное.

Образовательное приложение – предоставление и учет услуг и сервисов ученикам учебных заведений города Киева.

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