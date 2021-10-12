Київ потрапив у ТОП-5 міст світу з найбруднішим повітрям

Сьогодні, 12 жовтня, в Києві зафіксували один з найвищих показників забруднення повітря в світі. Рівень забруднення повітря відстежується в режимі реального часу.
Про це пише Укрінформ.
Нічим дихати
За даними порталу Iqair , на 10:00 індекс Києва становить 151 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".
Далі по темі
При такому рівні повітря людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори, в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря, а також виключають спортивні заняття на відкритому повітрі.
Що кажуть експерти
За словами фахівців, для здорових людей таке повітря несе стандартну небезпеку. Речовини, що містяться в ньому, можуть сприяти тому, що у людини з'являються сонливість, млявість, пропадає активність. Також він пригнічує нервову систему.
Раніше ми писали:
Київ став один з міст, де зафіксували найбрудніше повітря.
Чому освіжувачі повітря небезпечні для здоров'я і чим їх замінити.