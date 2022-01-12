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Кого не пустять в ресторани та нова хвиля епідемії: все про COVID-19 в Києві

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12 січня, 11:01
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В НАН заявили, що почався новий спалах захворюваності на коронавірус
Громадські заклади в столиці будуть працювати за новими правилами.
Громадські заклади в столиці будуть працювати за новими правилами. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві за минулу добу виявили 1151 хворих на коронавірус, що майже на 41 менше, ніж попередньої доби. Хвороба забрала життя 14 киян.

Новини "Сьогодні" розповідають головне про ситуацію з коронавірусом у столиці.

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Статистика в Києві

Коронавірусом хворіють ще майже 11 тисяч киян. Одужали за попередню добу 2299 людей.

Всього з початку пандемії в столиці підтвердили 340 975 випадків захворювання. Померли – 8 328 осіб.

Карантин

Станом на 12 січня, столиця лишається в жовтій зоні карантинних обмежень. Ускладнень ситуації із захворюваністю коронавірусом поки не спостерігається.

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Нова хвиля коронавірусу

За даними НАН, кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх днів грудня.

В Україні збільшилася кількість тестувань на коронавірус, а також обсяги позитивних тестів. Середня кількість нових захворювань в Україні становить до 4540 на день, середня кількість летальних випадків – 158 на день в середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12-18 січня 2022 року і 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) протягом тижня 19-25 січня", — йдеться в повідомленні.

Нові правила для кафе і ресторанів

В Україні оновили правила безпечного перебування у закладах громадського харчування. Раніше було достатньо, якщо у працівників та відвідувачів є сертифікати про вакцинацію, негативний результат тесту або підтвердження одужання від COVID-19. Тепер додалося ще кілька пунктів.

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Правила для відвідувачів:

  • обробка рук антисептиком перед входом до закладу;
  • показувати COVID-документи працівникам закладу;
  • пересування по закладу у засобах індивідуального захисту;
  • дотримання фізичної дистанції.

Правила для працівників:

  • використання засобів індивідуального захисту;
  • ретельне миття рук з милом або обробка антисептиком після кожного зняття та надягання нових засобів індивідуального захисту;
  • регулярне миття рук. Не рідше ніж раз на три години;
  • не торкатися обличчя руками;
  • утримання від контакту з людьми, які мають симптоми респіраторних захворювань;
  • самоізоляція, якщо є симптоми респіраторних захворювань;
  • перевірка COVID-документів у відвідувачів.

Знову обов'язкова вакцинація

31 січня 2022 року набирає чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України, який розширив перелік професій, яким потрібно обов'язково вакцинуватися від COVID-19. Це працівники:

  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримають щонайменше одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Вакцинація дітей до 5 років

Поки що в Європі немає рекомендацій робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років. Проте в Україні це питання розглянуть приблизно у квітні цього року, тому цілком можливо, що вакцинацію маленьких дітей все ж дозволять.

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, якщо дитина має супутні захворювання, такі як онкологія, астма, серцево-судинні, то їй варто зробити щеплення. Оскільки у таких дітей перебіг ковіду може бути тяжким.

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