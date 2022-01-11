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Загроза ще одного штаму та тривожні прогнози: все про ситуацію з COVID-19 у Києві

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11 січня, 10:07
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За минулу добу хвороба забрала життя 12 жителів столиці
В кінці січня Київ може накрити новий локдаун.
В кінці січня Київ може накрити новий локдаун. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві за минулу добу виявили 1192 нових хворих на коронавірус, що на майже 800 більше, ніж попередньої доби. Хвороба забрала життя 12 киян.

Новини "Сьогодні" розповідають головне про ситуацію з коронавірусом у столиці.

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Статистика в Києві

Коронавірусом хворіють понад 12 тисяч киян. Одужали за попередню добу понад тисяча людей.

Всього з початку пандемії в столиці підтвердили 339 824 випадків захворювання. Померли – 8 314 людей.

Учні повернулися з карантину

Навчання проходитиме в очній формі, але з дотриманням правил карантину:

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  • Працюватимуть лише вакциновані від коронавірусу педагоги.
  • У приміщеннях учбових закладів буде санітарний режим. На перервах учні повинні носити маски.
  • До шкіл та садків не пускатимуть батьків та інших людей, які не мають відношення до навчального процесу.
  • Дітям у "жовтій зоні" заборонено відвідувати школи, якщо понад 50% учнів та працівників на самоізоляції через контакт із COVID-пацієнтами.

Карантинні правила в столиці

Київ залишається в "жовтій зоні" карантинних обмежень. Масовий режим у столиці обов'язковий, також потрібно дотримуватись дистанції в 1,5 м. Які ще діють правила:

  • проведення масових заходів за участю понад 1 особу на 4 кв. м. площі будівлі чи території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше 1 особи на 10 кв. метрів,
  • дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати лише за наявності 80% вакцинованого хоча б однією дозою персоналу. В іншому випадку навчальний заклад працює у дистанційному форматі.
  • обмеження часу роботи закладів відсутні.

"Омікрон" в Києві

У столиці зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що він більш контагіозний, ніж "Дельта".

Водночас, появу у столиці нового штаму "Дельтакрон" (мікс з "Дельти" та "Омікрону") поки що не виявили.

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Скільки триватиме "Омікрон"-хвиля

За прогнозом головного санлікаря Ігоря Кузіна, черговий сплеск коронавірусу буде починатися з кінця січня. У цей час буде більше "Омікрону".

"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – сказав Кузін.

Симптоми вірусу

За даними ВООЗ, симптоми зараження "Омікроном" можуть проявитися за 3-14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

П'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

  • свербіж у горлі,
  • сухий кашель,
  • постійна втома,
  • біль у м'язах,
  • іноді нічна пітливість.

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