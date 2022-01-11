Загроза ще одного штаму та тривожні прогнози: все про ситуацію з COVID-19 у Києві

В Києві за минулу добу виявили 1192 нових хворих на коронавірус, що на майже 800 більше, ніж попередньої доби. Хвороба забрала життя 12 киян.
Новини "Сьогодні" розповідають головне про ситуацію з коронавірусом у столиці.
Статистика в Києві
Коронавірусом хворіють понад 12 тисяч киян. Одужали за попередню добу понад тисяча людей.
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Всього з початку пандемії в столиці підтвердили 339 824 випадків захворювання. Померли – 8 314 людей.
Учні повернулися з карантину
Навчання проходитиме в очній формі, але з дотриманням правил карантину:
- Працюватимуть лише вакциновані від коронавірусу педагоги.
- У приміщеннях учбових закладів буде санітарний режим. На перервах учні повинні носити маски.
- До шкіл та садків не пускатимуть батьків та інших людей, які не мають відношення до навчального процесу.
- Дітям у "жовтій зоні" заборонено відвідувати школи, якщо понад 50% учнів та працівників на самоізоляції через контакт із COVID-пацієнтами.
Карантинні правила в столиці
Київ залишається в "жовтій зоні" карантинних обмежень. Масовий режим у столиці обов'язковий, також потрібно дотримуватись дистанції в 1,5 м. Які ще діють правила:
- проведення масових заходів за участю понад 1 особу на 4 кв. м. площі будівлі чи території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше 1 особи на 10 кв. метрів,
- дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші навчальні заклади можуть працювати лише за наявності 80% вакцинованого хоча б однією дозою персоналу. В іншому випадку навчальний заклад працює у дистанційному форматі.
- обмеження часу роботи закладів відсутні.
"Омікрон" в Києві
У столиці зафіксовано випадки захворювання, збудником якого є штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що він більш контагіозний, ніж "Дельта".
Водночас, появу у столиці нового штаму "Дельтакрон" (мікс з "Дельти" та "Омікрону") поки що не виявили.
Скільки триватиме "Омікрон"-хвиля
За прогнозом головного санлікаря Ігоря Кузіна, черговий сплеск коронавірусу буде починатися з кінця січня. У цей час буде більше "Омікрону".
"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – сказав Кузін.
Симптоми вірусу
За даними ВООЗ, симптоми зараження "Омікроном" можуть проявитися за 3-14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.
П'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":
- свербіж у горлі,
- сухий кашель,
- постійна втома,
- біль у м'язах,
- іноді нічна пітливість.
Раніше ми писали:
- В Україні змінили змішані схеми вакцинації від COVID-19.
- Бустерну вакцинацію медпрацівників потрібно було почати ще восени, а в січні розпочати вже робити бустерні щеплення масово.