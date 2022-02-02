Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Технології, що змінюють життя ✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва ⛔ Криваві "протести"
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Червона зона наступає на п'яти: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 10:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок збільшуватиметься
Штам вірусу «Омікрон» дуже швидко поширюється
Штам вірусу «Омікрон» дуже швидко поширюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ уже перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Станом на ранок 2 лютого у місті зафіксовано 2499 нових випадків коронавірусу за добу. Читайте у матеріалі "Сьогодні" докладніше про ситуацію з COVID-19.

Дані щодо захворюваності

Загалом у столиці підтверджено 370 492 випадки COVID-19. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Реклама

З початку епідемії у Києві:

  • одужали – 337 860 осіб (995 за добу);
  • померли – 8524 особи (14 за добу).

У Київській області зафіксовано 201 483 випадки COVID-19 (1 409 нових випадків на добу).

З початку епідемії в області:

Реклама
  • одужали – 184 129 осіб (351 за добу);
  • померли – 4 841 особа (4 за добу).

Помаранчева зона

Київ 1 лютого перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Відмітимо, що саме такий прогноз робив головний санлікар Києва Сергій Чумак, так що перехід не був несподіваним.

При цьому Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

"Незважаючи на високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Але незважаючи на це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок збільшуватиметься", – розповів Рубан.

Бустерна вакцинація

Частина киян вже одержала бустерну дозу щеплення від коронавірусу. З сьогоднішнього дня, 1 лютого, мешканці столиці зможуть і оновити свій COVID-сертифікат у програмі "Дія". Його термін дії становить 270 днів.

Реклама

Сертифікат можна користуватися як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте мандрувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів від щеплення.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Жахлива стрілянина у Дніпрі. Ми дізналися, чим займається Рябчук у СІЗО Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Комусь завадив. У Києві на будівництві знесли паркан (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Червона зона наступає на п'яти: яка ситуація з COVID-19 у Києві Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

13 760

захворіло за тиждень в Києві

+49%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

31.89

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти