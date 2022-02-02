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Красная зона наступает на пятки: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 10:45
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В ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться
Штамм вируса «Омикрон» очень быстро распространяется
Штамм вируса «Омикрон» очень быстро распространяется / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев уже перешел из желтой в оранжевую зону карантина. По состоянию на утро 2 февраля в городе зафиксировано 2 499 новых случаев коронавируса за сутки. Читайте в материале "Сегодня" подробнее о ситуации с COVID-19.

Данные по заболеваемости

Всего в столице подтверждено 370 492 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

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С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели – 337 860 человек (995 за сутки);
  • умерли – 8 524 человека (14 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 201 483 случая COVID-19 (1 409 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

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  • выздоровели – 184 129 человек (351 за сутки);
  • умерли – 4 841 человек (4 за сутки).

Оранжевая зона

Киев 1 февраля перешел из желтой в оранжевую зону карантина. Отметим, что именно такой прогноз делал главный санврач Киева Сергей Чумак, так что переход не был неожиданным.

При этом Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что в столице рано говорить о красной зоне.

"Несмотря на высокий показатель обнаружения вируса в лабораториях города, мы имеем низкий показатель госпитализации. Но несмотря на это, все госпитальные базы столицы постепенно заполняются. Пока они не заполнены до 40%, но я думаю, что в ближайшую неделю занятость больничных коек будет увеличиваться", – рассказал Рубан.

Бустерная вакцинация

Часть киевлян уже получила бустерную дозу прививки от коронавируса. С сегодняшнего дня, 1 февраля, жители столицы смогут и обновить свой COVID-сертификат в приложении "Дія". Его срок действия составляет 270 дней.

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Cертификатом можно пользоваться как внутри страны, так и для пересечения границы. Однако путешествовать с новым документом украинцы смогут только спустя 14 дней от момента прививки.

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