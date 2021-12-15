LOL дня. У Києві "динозавр-одинак" вийшов на мітинг під ВР

На мітингу "активіст-динозавр" закликав депутатів відмовитися від розваг кам'яного віку

У столиці "динозавр" вийшов на мітинг / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві під Верховною Радою динозавр влаштував поодинокий пікет. Він виступив проти використання тварин у цирку.

Про це повідомляє KIEVMAP у Telegram.

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"На акції активіст UAnimals у костюмі динозавра закликав депутатів відмовитися від розваг кам'яного віку та заборонити цирки з тваринами, ухваливши законопроєкт 5409", – пишуть у Мережі.

Динозавр тримав у руках плакат із гаслом / Фото: Telegram

"Динозавр" тримав у руках плакати з гаслами: "Цирк з тваринами – пережиток кам'яної доби", "Голосуй 5409, чи залишайся в минулому" та ін.

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Зазначимо, що згідно з дослідженням агентства Kantar, 57% українців підтримують заборону цирків з тваринами, а проти виступають лише 22%.

Доля баранів, яких кинули мітингувальники у центрі

Кияни досі обговорюють мітинг, який провели під будівлею КМДА на Хрещатику 30 листопада. Тут протестували проти скотських умов перевезення громадян у столичних маршрутках. Організатори привезли під будинок 5 баранів. Тварин просто кинули під стінами КМДА. Мітингувальники поїхали, а нещасні вівці залишилися тинятися біля мерії. Сайт "Сьогодні" з'ясував, де зараз копитні та що з ними буде.

Деякі кияни припускали, що шукати баранів треба буде у ресторанах у вигляді шашлику. Дії протестувальників обурили багатьох зоозахисників, особливо моменти, коли тварин викидали з маршрутки, а потім з ноги тягли до будівлі мерії.

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Переляканих баранів забрали у Київський зоопарк. Там вони й зараз.

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