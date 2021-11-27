Спатимуть у гніздах. Як у Київському зоопарку готують до зимової сплячки ведмедів (фото)

Саме час прогулятися алеями осіннього зоопарку побачити слона та сонних ведмедиків

Ведмеді поки що не заснули у своїх барлогах / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський зоопарк – одне з найкращих місць для прогулянок. Сюди варто прийти ще й тому, що відвідувачі мають шанс побачити ведмедів, які все ніяк не підуть у зимову сплячку. А якщо ведмедик не заснув, то значить і зима ще не почалася.

Є шанс побачити слона

Наразі зоопарк працює в режимі парку. І тут можна годинами гуляти його алеями, спостерігаючи за життям тварин.

На вході не потрібно пред'являти документи про вакцинацію чи результати тестів, оскільки тут людина постійно перебуватиме на вулиці.

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Ведмеді збираються на зимову сплячку. Фото: Київзоо

Відвідувачів просять дотримуватися безпечної дистанції та надягати маску при купівлі квитків у касі. До речі, білет для дорослого коштує 100 гривень, а для дітей – 50 гривень.

О 10:30 ранку, якщо не дуже холодно, у вольєрі можна побачити слона Хораса. Він гуляє там 2-2,5 години, але не більше. Якщо холодно – проситься у вольєр.

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Зимуватимуть вони у спеціальних гніздах. Фото: Київзоо

Як готують ведмедів до сну

Якщо пощастить, можна побачити ведмедів зоопарку, які ще не заснули у своїх барлогах. Вони іноді виходять на прогулянки відкритим вольєром, щоб пару хвилин погрітися на сонці.

Підготовка до зимівлі розпочалася ще влітку. Фото: Київзоо

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У Київському зоопарку розповідають, що ведмедів готують до зимового сезону ще із серпня місяця. До раціону тварин додається більше кормів – зернових, фруктів, м'яса, овочів, меду, горіхів та риби, щоб вони добре підготувалися до зимівлі.

Раціон ведмедів перед зимівлею змінюється. Фото: Київзоо

Загалом у зоопарку 9 ведмедів (представники трьох видів), вони поки що дрімають, але ще не пішли повністю у зимову сплячку.

"Нам потрібно, щоб до зими ведмеді були із дворазовою вагою. Наприклад, якщо після зимової сплячки ведмідь важить орієнтовно 70 кілограмів, то перед зимою його вага має становити 140 кілограмів", – пояснює сайту "Сьогодні" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Коли заснуть?

Наприклад, максимальна вага у ведмедя Потапа – 330 кілограмів, для великого молодого ведмедя це гарна вага.

Поки що ведмеді зоопарку не впали у справжню зимову сплячку та ще виходять на короткі прогулянки 15-20 хвилин.

Поки що ведмеді тільки готуються до сплячки. Фото: Київзоо

Хоча у вольєрах додатково насипали побільше тирси та сіна, а також заготовили спеціальні великі плетені гнізда, щоб клишоногі могли створювати собі барлоги для сну.

"Коли ведмедеві вдається накопичити жировий запас, з появою холодів та зменшенням джерел харчування в його організмі уповільнюються обмінні процеси, тварина готується до так званої зимової сплячки. Він стає в'ялим та апатичним, і за інстинктом починає шукати та облаштовувати собі барліг", – пояснюють у зоопарку.

У вольєрах додатково насипали більше тирси та сіна. Фото: Київзоо

Як зимують ведмеді?

Барлогу бурий ведмідь зазвичай облаштовує у затишному, сухому місці – у поглибленнях під корінням дерев, ущелинах скель.

Білогрудий ведмідь на зиму ховається в дуплі старого дерева, а також у печерах та скелях.

Білі ведмеді облаштовують барліг у кучугурах снігу.

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