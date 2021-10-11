Місяць без руки. Як йдуть пошуки грабіжників Маленького принца в центрі Києва

Перегляд відео не дав результатів, так як камери були встановлені далеко від скульптури

Вандалів, які відбили руку Маленького принца, все ще шукають. / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітникам столичної поліції досі не вдалося знайти і затримати вандалів, які поглумилися над парковою скульптурою Маленького принца на Пейзажній алеї.

Про це "Сьогодні" розповіли в поліції Києва.

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Правоохоронці кажуть, що відкрито кримінальне провадження за статтею 194 – умисне знищення або пошкодження чужого майна. Максимальне покарання за подібний злочин – позбавлення волі на строк до трьох років.

"Відомо, що поліцейські зв'язувалися з автором скульптури. Він надав їм ескізи того, як виглядав пам'ятник до руйнування вандалами. Оперативники передали ці матеріали в пункти прийому кольорового металу, куди можуть здати бронзові деталі. Поки нікого не затримали", – повідомили в поліції Києва .

Також поки немає результату від перегляду вмісту камер відеоспостереження. Вони встановлені занадто далеко від скульптури, яку нахабно обікрали на Пейзажній алеї в самому центрі Києва.

Що сталося з Маленьким принцом

15 вересня стало відомо, що грабіжники відірвали бронзову руку принца, в якій він тримав шпагу. До цього була вкрадена бронзова фігурка лисеняти, яка була встановлена в його ногах.

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"Лисеня зроблене з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи", – розповів сайту "Сегодня" скульптор Костянтин Скритуцький.

Руку з шаблею вже відбивали

Це вже не перший раз, коли над скульптурою так знущаються вандали. В 2014 році скалічили паркову скульптуру Маленького принца на Пейзажній алеї в Києві. Після її забирали на ремонт.

Тоді влада заявила, що через почастішання фактів вандалізму за скульптурами потрібен нагляд.

Раніше ми писали:

16 вересня поліція Києва зайнялася пошуками вандалів , Які днями відбили бронзову руку фігурки Маленького принца і викрали фігурку Лисеня.

в Кривому Розі вандали закидали сміттям і розмалювали братську могилу воїнів Другої світової війни.