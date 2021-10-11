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Місяць без руки. Як йдуть пошуки грабіжників Маленького принца в центрі Києва

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 жовтня, 17:35
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Перегляд відео не дав результатів, так як камери були встановлені далеко від скульптури
Вандалів, які відбили руку Маленького принца, все ще шукають.
Вандалів, які відбили руку Маленького принца, все ще шукають. / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітникам столичної поліції досі не вдалося знайти і затримати вандалів, які поглумилися над парковою скульптурою Маленького принца на Пейзажній алеї.

Про це "Сьогодні" розповіли в поліції Києва.

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Правоохоронці кажуть, що відкрито кримінальне провадження за статтею 194 – умисне знищення або пошкодження чужого майна. Максимальне покарання за подібний злочин – позбавлення волі на строк до трьох років.

"Відомо, що поліцейські зв'язувалися з автором скульптури. Він надав їм ескізи того, як виглядав пам'ятник до руйнування вандалами. Оперативники передали ці матеріали в пункти прийому кольорового металу, куди можуть здати бронзові деталі. Поки нікого не затримали", – повідомили в поліції Києва .

Також поки немає результату від перегляду вмісту камер відеоспостереження. Вони встановлені занадто далеко від скульптури, яку нахабно обікрали на Пейзажній алеї в самому центрі Києва.

Що сталося з Маленьким принцом

15 вересня стало відомо, що грабіжники відірвали бронзову руку принца, в якій він тримав шпагу. До цього була вкрадена бронзова фігурка лисеняти, яка була встановлена в його ногах.

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"Лисеня зроблене з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи", – розповів сайту "Сегодня" скульптор Костянтин Скритуцький.

Руку з шаблею вже відбивали

Це вже не перший раз, коли над скульптурою так знущаються вандали. В 2014 році скалічили паркову скульптуру Маленького принца на Пейзажній алеї в Києві. Після її забирали на ремонт.

Тоді влада заявила, що через почастішання фактів вандалізму за скульптурами потрібен нагляд.

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