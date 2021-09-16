У Києві поліція почала шукати викрадачів руки Маленького принца (фото)

На Пейзажній алеї також вже тривалий час відсутня і фігурка одного з ангелів

На скульптурі Маленького принца замість руки залишилася лише арматура / Фото: Сьогодні

Поліція Києва зайнялася пошуками вандалів, які днями відбили бронзову руку у фігурки Маленького принца і викрали фігурку Лисенка. Останній перебував у ніг Принца.

"На місці злочину відпрацювала слідчо-оперативна група. Уже відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення і пошкодження майна" (її санкція передбачає до 3 років в'язниці – Авт.). Зараз слідство отримує доступ до камер відеоспостереження, щоб встановити особи вандалів", – повідомили нам в прес-службі київської поліції.

Ми побували на Пейзажній алеї. Замість правої руки на фігурці Маленького принца залишилася лише арматура, така ж картина спостерігається і на тому місці, де був Лисеня.

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Так сьогодні виглядає скульптура принца / Фото: Сьогодні

Помітно, що вандали працювали, очевидно, з "фомкой". Побачивши всіх цих пошкоджень емоційніше реагували діти, прогулюються з батьками по Пейзажці.

"А де собачка з вухами?", – запитав при нас один з малюків у своєї мами, маючи на увазі відсутність Лисенка.

При цьому малюк спробував обійти фігурку Принца в пошуках Лисенка, а не знайшовши – розвів руками.

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"Ну як так можна було познущатися", – проходячи повз Принца, дивувалася одна з жінок.

Як ми з'ясували, доля фігурки Принца вирішиться вже на наступному тижні.

"Сьогодні Костянтин піде ще раз в поліцію, щоб дізнатися нове про розслідування. Крім того, Костянтин Скритуцький вже зустрівся з реставраторами. На наступній зустрічі детально обговорять кожен із запропонованих варіантів, буде вирішено те, з яких матеріалів буде зроблено рука Маленького принца і Лисеня", – розповіла нам помічник скульптора Скритуцького Марія.

У принца немає руки, а також пропала фігурка лисеняти / Фото: Сьогодні

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Як виявилося, вже тривалий час на Пейзажці відсутня і фігурка одного з ангелів.

"Що стосується керамічної фігурки ангела, то що тільки з нею вандали не робили. Наприклад, вставляли в руки "бульбулятор". У листопаді фігурка повернеться. Буде або бронзовою, або з полімерів. З урахуванням того, що сталося з фігуркою Принца, то не виключається, що фігурка буде з полімеру. Матеріал не має сенсу красти, при цьому він стійкий до погодних умов. Шукаємо прийнятний варіант", – розповіла нам Марія.

На Пейзажній алеї також пропала скульптура ангела / Фото: Сьогодні

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