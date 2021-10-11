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Месяц без руки. Как идут поиски грабителей Маленького принца в центре Киева

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 октября, 17:35
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Просмотр видео не дал результатов, так как камеры были установлены далеко от скульптуры
Вандалов, которые отбили руку Маленького принца, все еще ищут.
Вандалов, которые отбили руку Маленького принца, все еще ищут. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудникам столичной полиции до сих пор не удалось найти и задержать вандалов, которые поглумились над парковой скульптурой Маленького принца на Пейзажной аллее.

Об этом "Сегодня" рассказали в полиции Киева.

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Правоохранители говорят, что открыто уголовное производство по статье 194 – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Максимальное наказание за подобное преступление – лишение свободы сроком до трех лет.

"Известно, что полицейские связывались с автором скульптуры. Он предоставил им эскизы того, как выглядел памятник до разрушения вандалами. Оперативники передали эти материалы в пункты приема цветного металла, куда могут сдать бронзовые детали. Пока никого не задержали", – сообщили в полиции Киева.

Также пока нет результата от просмотра содержимого камер видеонаблюдения. Они установлены слишком далеко от скульптуры, которую нагло обворовали на Пейзажной аллее в самом центре Киева.

Что произошло с Маленьким принцем

15 сентября стало известно, что грабители оторвали бронзовую руку принца, в которой он держал шпагу. До этого была украдена бронзовая фигурка лиса, которая находилась у его ног.

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"Лисенок сделан из бронзы. Его просто вырвали неизвестные. А минувшей ночью повредили и самого Принца – ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы", – рассказал сайту "Сегодня" скульптор Константин Скритуцкий.

Руку с саблей уже отбивали

Это уже не первый раз, когда над скульптурой так издеваются вандалы. В 2014 году искалечили парковую скульптуру Маленького принца на Пейзажной аллее в Киеве. После ее забирали на ремонт.

Тогда власти заявили, что из-за участившихся фактов вандализма за скульптурами нужен присмотр.

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