Морози відступають? Якою буде погода в Україні 31 січня

Погода в Україні у понеділок, 31 січня, буде переважно теплою. Синоптики прогнозують, що цього дня опади відступлять. Тому снігопади та хуртовини скасовуються.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
31 січня в Україні потеплішає й на півдні температура повітря місцями підніметься до +5 градусів.
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Також цього дня ослабнуть і опади, й сильні снігопади вже не прогнозуються.
У південних регіонах сухо, але в Криму очікується дощ.
Погода в Україні 31 січня. Карта
Як довго затримається в Україні зима?
Половина регіонів півдня України – Одеська, Миколаївська, Херсонська область та Крим – зовсім не помітить лютневих морозів. Потепління розпочнеться наприкінці січня й триватиме майже весь лютий.
За прогнозами синоптиків, за винятком тижня з 7 по 14 лютого температура буде плюсовою вдень і не більше -5 градусів уночі.
Миколаївську, Херсонську області та Запоріжжя 11-13 лютого засипле сильним снігом. А ось до Одеси циклон дійде ослабленим, там випаде дощ із мокрим снігом, який розтане. Не виключено, що одесити після цього забудуть про сніг до грудня.
У Запорізькій та Дніпропетровській областях погода очікується така сама, як у центральних регіонах: у середині місяця два тижні морози. Вдень температура повітря мінус 1-3 градуси, вночі мінус 12-15. Але до центру України опади майже не дійдуть. Тільки на початку та в середині лютого можливі 2-3 дні з невеликим снігом. Помітно теплішати в цих областях почне після 24 лютого.
На сході України зима затримається найдовше. У Харківській області, Донецькій та Луганській буде і сніг, і морози почнуть відступати лише в останні дні лютого. З 6 по 25 число встановиться холодна ясна погода: вдень -5 градусів і нижче, вночі -12 і нижче.
Як пережити різкі перепади температури повітря
Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.
Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.
Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.
Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.
Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки й змінювати їх дозування.