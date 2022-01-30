Морози відступають? Якою буде погода в Україні 31 січня

У південних регіонах сухо, а температура повітря може досягти 5 градусів тепла

Українці чекають сонячної погоди. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 31 січня, буде переважно теплою. Синоптики прогнозують, що цього дня опади відступлять. Тому снігопади та хуртовини скасовуються.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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31 січня в Україні потеплішає й на півдні температура повітря місцями підніметься до +5 градусів.

Також цього дня ослабнуть і опади, й сильні снігопади вже не прогнозуються.

У південних регіонах сухо, але в Криму очікується дощ.

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Погода в Україні 31 січня. Карта

Як довго затримається в Україні зима?

Половина регіонів півдня України – Одеська, Миколаївська, Херсонська область та Крим – зовсім не помітить лютневих морозів. Потепління розпочнеться наприкінці січня й триватиме майже весь лютий.

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За прогнозами синоптиків, за винятком тижня з 7 по 14 лютого температура буде плюсовою вдень і не більше -5 градусів уночі.