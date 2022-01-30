Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Морози відступають? Якою буде погода в Україні 31 січня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 січня, 14:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У південних регіонах сухо, а температура повітря може досягти 5 градусів тепла
Українці чекають сонячної погоди. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці чекають сонячної погоди. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 31 січня, буде переважно теплою. Синоптики прогнозують, що цього дня опади відступлять. Тому снігопади та хуртовини скасовуються.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Реклама

31 січня в Україні потеплішає й на півдні температура повітря місцями підніметься до +5 градусів.

Також цього дня ослабнуть і опади, й сильні снігопади вже не прогнозуються.

У південних регіонах сухо, але в Криму очікується дощ.

Реклама

Погода в Україні 31 січня. Карта

Як довго затримається в Україні зима?

Половина регіонів півдня України – Одеська, Миколаївська, Херсонська область та Крим – зовсім не помітить лютневих морозів. Потепління розпочнеться наприкінці січня й триватиме майже весь лютий.

Реклама

За прогнозами синоптиків, за винятком тижня з 7 по 14 лютого температура буде плюсовою вдень і не більше -5 градусів уночі.

Миколаївську, Херсонську області та Запоріжжя 11-13 лютого засипле сильним снігом. А ось до Одеси циклон дійде ослабленим, там випаде дощ із мокрим снігом, який розтане. Не виключено, що одесити після цього забудуть про сніг до грудня.

У Запорізькій та Дніпропетровській областях погода очікується така сама, як у центральних регіонах: у середині місяця два тижні морози. Вдень температура повітря мінус 1-3 градуси, вночі мінус 12-15. Але до центру України опади майже не дійдуть. Тільки на початку та в середині лютого можливі 2-3 дні з невеликим снігом. Помітно теплішати в цих областях почне після 24 лютого.

На сході України зима затримається найдовше. У Харківській області, Донецькій та Луганській буде і сніг, і морози почнуть відступати лише в останні дні лютого. З 6 по 25 число встановиться холодна ясна погода: вдень -5 градусів і нижче, вночі -12 і нижче.

Як пережити різкі перепади температури повітря

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення.

Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг.

Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки й змінювати їх дозування.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Бояться вторгнення РФ? Туристи масово скасовують свої поїздки в Україну Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Від чахохбілі до риби під соусом бешамель. Ми дізналися ціни на шкільні обіди у Києві Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко В Україні вдарять сильні морози: свіжий прогноз синоптиків на лютий Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
30 січня. Гліб Котельников. Рівно 150 років тому народився винахідник першого ранцевого парашута, що завоював увесь світ. Хоча спочатку він був актором…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

11 844

захворіло за тиждень в Києві

+48%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти