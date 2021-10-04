Дарницький міст в Києві добудують: названі вартість і терміни

Кабінет Міністрів України виділив 500 млн гривень на завершення робіт на мосту

Готовність Дарницького моста - 80% / Фото: Колаж: Сьогодні

Дарницький міст буде добудований. Укрзалізниця за підсумками прозорого конкурсного відбору в системі Prozorro уклала договір з ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" на добудову залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці в Facebook.

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"Компанія-переможець до кінця 2022 року завершить будівництво дороги з реконструкцією Харківського шляхопроводу, а також автомобільної розв’язки з Дніпровською набережною. Це суттєво розвантажить трафік на лівобережній частині столичного мегаполісу. Роботи будуть профінансовані за рахунок бюджетних коштів", – йдеться в повідомленні.

Вартість робіт

Загальна вартість робіт – 1,15 млрд грн. Кабінет Міністрів України виділив 500 млн гривень на завершення робіт на мосту.

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"Готовність Дарницького мосту — 80%. З 2013 року комплекс автомобільних з’їздів з мосту на лівому березі стоїть у недобудованому стані", – додають в повідомленні.

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