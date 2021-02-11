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На санках, льодянках і навіть на шматках лінолеуму з гірки: як кияни тішаться снігу (відео)

11 лютого, 17:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Місто зараз виглядає, як зимова казка

У Києві батьки не повели сьогодні дітей до садочків, а старші – не пішли до школи. Може – всі вирушили на прогулянку. Кореспондент В'ячеслав Лакомкін побував в одному з парків столиці.

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У дворах замети, а машини ледь рухаються дорогами. У столиці з перервами мете вже четвертий день. А буквально ось-ось – почнеться сильна заметіль, попереджають синоптики. Ще трохи – і можемо побити рекорд березня 2013 року.

Відео: Сьогодні

Парк Відрадний зараз на вигляд, як зимова казка. Людей – багато. Дорослі і діти катаються на ковзанці. Спускаються з гірки, причому – хто на чому – на санках, льодянках, а дехто навіть на шматках лінолеуму. До речі – такі розваги досить екстремальні. Внизу – озеро, і є ризик не встигнути загальмувати і провалитися під лід. Гірка висока, з крутим нахилом.

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Тому – перш ніж пускати дітей, батькам варто тричі подумати. Котру годину – йде рясний сніг, але по домівках ніхто не поспішає. Хтось – гуляє з собаками, хтось – катається на лижах. Схоже – люди просто насолоджуються справжньою зимою, якої не було останні роки чотири. А лютий – виправдовує свою назву – лютий.

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Раніше ми писали, що кияни діляться в соціальних мережах, як допомагають розчищати місто.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як контролює прибирання снігу.

Відео: Сьогодні

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Київ діти погода сніг парк снігопад погода в Києві Відрадний

Джерело: Сьогодні

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