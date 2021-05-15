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На станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи (відео)

15 травня, 09:43

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Комунальні служби в ніч на суботу розібрали численні конструкції в підземному переході київського метрополітену

Таким підземний перехід біля станції метро "Льва Толстого" в Києві ви точно не бачили.

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У ніч на суботу там розібрали численні торгові точки. У місці, де завжди велася жвава торгівля, залишилися працювати лише деякі МАФи, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Марина Асмолова.

Відео Марини Асмолової, "Сьогодні"

Знесення МАФів на Льва Толстого

Знесення МАФів на Льва Толстого

Знесення МАФів на Льва Толстого
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Знесення МАФів на Льва Толстого

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На станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи (відео)
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Боротьба з МАФами в столиці ведеться не перший рік і масштабно. Нещодавно комунальники розібрали конструкції на метро "Либідська".

В кінці квітня знесення МАФів на Регенераторній перейшло в сутички з поліцією – підприємці не давали розбирати торговельні точки, але все ж зупинити знесення не змогли.

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