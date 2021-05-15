На станції київського метрополітену "Льва Толстого" серед ночі знесли МАФи (відео)

Комунальні служби в ніч на суботу розібрали численні конструкції в підземному переході київського метрополітену

Таким підземний перехід біля станції метро "Льва Толстого" в Києві ви точно не бачили.

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У ніч на суботу там розібрали численні торгові точки. У місці, де завжди велася жвава торгівля, залишилися працювати лише деякі МАФи, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Марина Асмолова.

Відео Марини Асмолової, "Сьогодні"

Знесення МАФів на Льва Толстого

Боротьба з МАФами в столиці ведеться не перший рік і масштабно. Нещодавно комунальники розібрали конструкції на метро "Либідська".

В кінці квітня знесення МАФів на Регенераторній перейшло в сутички з поліцією – підприємці не давали розбирати торговельні точки, але все ж зупинити знесення не змогли.