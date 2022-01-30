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На Україну насувається циклон: чого чекати від погоди

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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30 січня, 16:00
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Сьогодні очікуються сильні пориви вітру, але завтра погода має поліпшитися
Синоптик попередила про небезпеку на вулиці
Синоптик попередила про небезпеку на вулиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 30 січня погіршуватиметься – синоптики попереджають про сніг та потужний вітер. Але вже 31 січня потеплішає.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Вона повідомила, що пориви вітру сягатимуть 15–22 м/с, порадила прибрати з балконів усе, що може зірватися чи літати.

Через Україну гнатиме атмосферний фронт північного циклону, тож до вітру приєднаються сніг, мокрий сніг, можливі хуртовини.

Особливо синоптик застерегла туристів у Карпатах не йти 30 січня у гори.

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За її даними, у Києві також буде потужний штормовий вітер західного напрямку, можливий сніг уночі. Вдень опади ослабнуть, а ввечері знову посиляться.

А ось у понеділок, 31 січня, в Україні буде тепло. В этот день осадки отступят.

Чи довго затримається в Україні зима?

Області на півдні України – Одеська, Миколаївська, Херсонська, а також Крим зовсім не помітять лютневих морозів. Потепління розпочнеться наприкінці січня та триватиме майже весь лютий.

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За прогнозами синоптиків, за винятком тижня з 7 по 14 лютого температура буде плюсовою вдень і не більше -5 градусів вночі.

Миколаївську, Херсонську, Запорізьку області 11-13 лютого засипле сильним снігом. А ось до Одеси циклон дійде ослабленим, там випаде дощ із мокрим снігом, який розтане. Ймовірно, що одесити після цього забудуть про сніг.

У Запорізькій та Дніпропетровській областях у середині місяця два тижні буде морозяно. Вдень температура повітря -1-3 градуси, уночі – мінус 12-15.

У центрі країни опади можливі лише на початку та всередині лютого, 2-3 дні з невеликим снігом. Помітно тепліти розпочне після 24 лютого.

На сході України зима затримається найдовше. У Харківській, Донецькій та Луганській областях буде сніг, морози почнуть відступати лише останніми днями лютого. А з 6-го по 25-те число встановиться холодна ясна погода: вдень -5 градусів і нижче, вночі -12 і нижче.

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