На в'їзді до Києва утворився 10-кілометровий затор — у чому причина (відео)

Люди не можуть в'їхати до столиці

Під Києвом велика пробка/Фото: колаж: "Сьогодні"

На в'їзді до Києва з боку Борисполя – 10-кілометрова пробка. За 2 години автомобілям вдалося просунутися вперед лише на 2 кілометри.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

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Подробиці

"На в'їзді до Києва з боку Борисполя — 10-кілометрова пробка. За 2 години проїхали 2 км. О 23:00 пускати автомобілі в місто припинили. За попередньою інформацією, це пов'язано з фільтраційним заходам, про який сьогодні писав голова райадміністрації Борисполя", — йдеться у повідомленні.

Деякі люди пишуть, що їм доводиться стояти у пробці в автомобілі з дітьми. Повідомляють, що пускають лише військових, а також тих, хто має перепустки. Причина всього цього — комендантська година, після якої в'їзд до столиці України заборонений.

Telegram-канали пишуть, що в поліції кажуть, що водіям доведеться чекати настання ранку, щоб потрапити в місто. Крім легкових автомобілів також в черзі бензовози.

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У Київській області проводитимуть фільтрацію населення

З 3 липня у Бориспільському районі Київської області правоохоронці почали проводити фільтраційні заходи, внаслідок яких можливе обмеження руху транспорту та перевірка документів у населення. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова району Руслан Дяченко.

"Під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", — заявив він.

Також він закликав мешканців області зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

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Начальник поліції Бориспільського району на своїй сторінці у Facebook написав, що такі заходи спрямовані на забезпечення правопорядку, перевірку підозрілих осіб та виявлення диверсійно-розвідувальних груп.

За його словами, для відпрацювання залучено особовий склад Бориспільського РУП, працівників БПП у місті Бориспіль, військових, співробітників СБ, представників місцевих громадських формувань.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що СБУ назвала російських командирів, які наказали розстріляти мешканців Київської області. Також ми писали, що під Києвом знайшли чергове масове поховання жертв окупантів.