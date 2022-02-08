"Нанотехнології": у Києві дорожники латали ями з калюжами (відео)

У Києві дорожня служба в черговий раз відзначилися проведенням ремонтних робіт. Комунальники латали ями без дотримання відповідних норм.
Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі "Київ оперативний".
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Автор відео стверджує, що комунальники латали ями прямо з калюжами. Процес зняли на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі міста.
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"Блін, ну, є ж там різні компресори тощо (в тому числі на балансі ШЕУ)... Чому б просто не видути ту воду з калюжі на час ямкового ремонту? Може б, хоч трохи довше протримався той багатостраждальний асфальт", – пише автор публікації.
Люди у коментарях обурилися такому "ремонту". Дехто вже навіть не дивується.
- "Розрив мозку... класика ямкового ремонту".
- "Нанотехнології".
- "Ямковий ремонт неефективний, з водою він чи без... Він просто не працює. Він ефективний на три-чотири дні, максимум – тижнів зо три".
- "Так то ж нова технологія! Водобетоній".
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