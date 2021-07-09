"Голосіївському стрілку" обирають запобіжний захід – що говорять адвокати

Зліва - штурм квартири "голосіївського стрілка", праворуч - його адвокат. Фото: колаж "Сьогодні"
Адвокати проти арешту "Голосіївського стрілка "- мовляв, обвинувачення не аргументувало необхідність утримання Івана Мартинюка під вартою. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", судді зараз перебувають у нарадчій кімнаті і незабаром оголосять рішення.
Також з'явилося відео штурму квартири рейдерами і поліцією без судових представників, що свідчить про незаконне проникнення в квартиру.
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"Голосіївський стрілок" перед обранням йому запобіжного заходу заявив, що відкрив стрілянину через те, що йому не надали рішення суду і не дали дочекатися адвокатів.
Нагадаємо, в Києві поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і ще одну людину на Голосіївському проспекті, після чого закрився в квартирі.
Як виявилося, конфлікт в ЖК "Парк Авеню" почався спочатку між старим і новим власником квартири.