Новий рівень нахабства! В Києві "герой парковки" залишив автомобіль просто на тротуарі (фото)

Водій повністю перегородив рух для пішоходів, автомобіль доводиться обходити по снігу

Водій перекрив прохід тротуаром. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві помітили чергового "героя парковки". Водій позашляховика Ford Escapeрозмістив свій автомобіль просто на тротуарі, перегородивши дорогу пішоходам.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.

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Автомобіль припаркований в районі станції метро "Дружби народів" за адресою Бойчука, 2/3.

"Типовий паркун ставить своє "я" вище за всіх і тому вирішує, що може спокійно й безкарно перекривати своєю автівкою тротуар. От що з такими робити?", – йдеться в підписі до фото.

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"Герой паркування" у Києві. Фото: Київ Оперативний

Три платні зони паркування у столиці

Кияни можуть паркуватися безкоштовно усюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркувальна розмітка та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:

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І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ньому становить 35 грн/год.;

ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частина Голосіїв, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год.;

ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/година.

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